Julen er hjerternes fest og er dermed en vaskeægte god årsag til et tilbageblik på tidligere minder. Derfor har B.T. ringet rundt til en række kendte for at høre, hvad de har af sjove, skøre eller bizarre erindringer fra højtiden.

En af dem er Dan Rachlin, hvis mest mindeværdige oplevelse handler om en nytårsaften for fire-fem år siden.

Her var den i dag 56-årige dj blevet hyret til et nytårsarrangement på Oslobåden, men vejret var ikke ligefrem samarbejdsvilligt.

»Det blæste helt vanvittigt,« fortæller Dan Rachlin om den tragikomiske sidste dag på året.

»Jeg er heldigvis meget søstærk, men det var en stor del af gæsterne ikke, så nogle kastede op, nogle flygtede ned til deres køjer, og de få, der ligesom blev tilbage, svajede fra side til side på dansegulvet, fordi vinden var så voldsom,« fortsætter han og fortæller, at han trods alt formåede at holde humøret højt, selv om hans publikum flygtede.

»Jeg fik faktisk hysterisk grineflip, fordi det så sjovt ud, at de få tilbageværende hernede blev kastet frem og tilbage fra den ene ende til den anden i forsøget på at danse til musikken.«

De betalende gæster på båden var dog ikke de eneste, der fik hård medfart på turen. Det gjorde også Dan Rachlins kone og to børn, som var med, fortæller han.

»Vi havde fået en virkelig lækker kahyt, der mest af alt mindede om et lækkert hotelværelse, og da jeg kommer ned på værelset bagefter, så er 'Titanic' det første ord, jeg hører,« griner han og fortsætter:

»Mine unger troede virkelig, at deres sidste time var kommet, så jeg måtte altså overbevise dem om, at det ikke var tilfældet.«

På grund af coronaepidemien bliver Dan Rachlins nytårsaften i år noget mere rolig end den på Oslobåden.

Den verdensomspændende virus har nemlig sat en stopper for de fleste af Rachlins jobtilbud, og derfor står den ikke på de store festudskejelser.

»Der er ikke ligefrem bud efter en dj eller en underholder, så det bliver nok bare stille og roligt med et vennepar og noget god mad,« fortæller han.