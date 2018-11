'Jeg skal lige sunde mig'.

Sådan skriver radioværten Dan Rachlin lørdag på sin Facebook-side i et opslag, hvor han fortæller, at man fra næste år ikke længere kan høre hans stemme i DR's radioprogrammer, da man ikke ønsker ham som vært.

'Jeg har fået at vide, at P5 ikke ønsker at have mig som vært, mine, vores programmer i 2019. Det er årsagen til en vis...tristesse i disse dage. Jeg skal lige sunde mig', skriver han i opslaget.

De seneste år har man kunnet høre Dan Rachlin i en lang række radioprogrammer.

Blandt andet med serien 'Danske hitmagere', hvor han talte med nogle af de største navne i dansk popmusik som Brødrene Olsen, Peter AG og Dodo & The Dodos.

Siden i podcastserien 'Ærligt talt – Shu-bi-duas historie fortalt af Michael Bundesen' og senest 'Magiske Hits', som han betegner som sit kærlighedsbarn.

'Jeg skal nok komme videre, det gør jeg altid. Ikke mindst takket være min nærmeste familie, der i disse situationer rykker tæt omkring mig som et skjold. Og mine kære, nære venner, der smider alt for at få mit humør tilbage og give mig ny energi', skriver han videre i sit opslag, som fortsætter:

'Men før du tænker: 'Sikke en tudeper', kan du jo lege med tanken om, at du i dit arbejde som sælger, brandmand, sekretær eller whatever løser opgaverne, holder tallene, men alligevel bliver ufrivilligt stoppet'.

Han skriver, at han nu vil gå i tænkeboks og vende tilbage med en plan for fremtiden.

Indtil årsskiftet kan man stadig høre ham i 'Magiske Hits' lørdag mellem klokken 14-16 og onsdag mellem klokken 19-21 på P5.

Opslaget, der har fået mere end 100 kommentarer, siden han udgav det lørdag formiddag, slutter han således:

'Og til dig! Tak for støtten herinde og alle hilsenerne, så længe vi ikke er syge eller døde, går det nok!'