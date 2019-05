Hver dag under valget tager B.T. dig med bag kulissen for at møde en kendt politiker midt i dennes frokost – for det skal jo også passes.

Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet er dagens levende billede. Han har for en gangs skyld fået en sund frokost.

Han synes nemlig, det er svært at spise sundt, når man samtidig skal føre valgkamp, og derfor var mandagens frokost også en sjældenhed.

Det bliver hurtigt til noget 'fast food,' når man er på farten.

Hvad er der på billedet?

»I en valgkamp er det svært at holde den sunde linje, men lige netop i dag havde jeg faktisk mulighed for at lave en god salat med æg og røget makrel - æble, mandler og mørk chokolade til.«

Hvorfor valgte du at spise det?

»Det giver god energi og smager vildt godt.«

Hvad har du lavet i dag?

»Jeg har været til debatmødet og skal resten af dagen i forskellige medier og tale om klima og miljø. Mine yndlingsemner, så det bliver sjovt.«

Hvad er din livret?

»Jeg elsker en hjemmefanget helstegt rødspætte med nye danske kartofler og persillesovs. Dertil selvsagt en iskold Odense Pilsner.«

Hvad er din score-ret?

»Hvis der er amoriner i luften, betyder det nok ikke så meget, hvilken ret der serveres. Det vigtige er, at den er lavet med kærlighed, og at man har gjort sig umage.«