Skuespiller Damian Lewis, som du muligvis kender fra serier som 'Billions' og 'Homeland', mistede fredag sin kone, Helen McCrory. Hun døde af brystkræft kun 52 år gammel, og nu mindes han hende i en rørende nekrolog.

»Jeg har aldrig kendt nogen, der havde evnen til at nyde livet så meget. Hendes evne til at være i nuet og nyde øjeblikket var inspirerende.«

Sådan lyder en af linjerne i den lange nekrolog, der er bragt i The Sunday Times.

Han savner hende allerede, og han beskriver, hvordan hun blot i de sidste måneder af sit liv havde kastet mere positivt lys på tilværelsen, end man kunne forestille sig, selv den lyseste stjerne ville kunne.

Sådan så parret ud i 2011 i begyndelsen af deres næsten 14 år lange forhold. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Sådan så parret ud i 2011 i begyndelsen af deres næsten 14 år lange forhold. Foto: DYLAN MARTINEZ

Helen McCrory er kendt og elsket for roller i både 'Harry Potter'-filmene og serien 'Peaky Blinders', og skuespillerparret mødte faktisk også hinanden på en produktion af teaterstykket 'Five Gold Rings' i 2003. I 2007 blev de gift.

Hun var hverken bitter eller selvmedlidende, men forberedte både familie og venner på, at der ikke ville gå lang tid, før de skulle leve uden hende.

Det var vigtigt for hende at forberede sine nærmeste, og det gav både Damian Lewis og resten af deres nære mod på at komme igennem tabet, forklarer enkemanden i nekrologen.

Han beskriver hendes måde at håndtere døden på som »heroisk«.

Den britiske skuespiller Helen McCrory havde mod på livet, selvom der ikke var lang tid tilbage af det. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Den britiske skuespiller Helen McCrory havde mod på livet, selvom der ikke var lang tid tilbage af det. Foto: JUSTIN TALLIS

Det var også Damian Lewis, der fredag annoncerede Helen McCrorys død.

'Det er med stor sorg, at jeg fortæller, at den smukke og mægtige kvinde Helen McCrory er død efter en heroisk kamp med kræft,' skrev han på Twitter.

Senere har den 50-årige 'Homeland'-stjerne også afsløret, at hans kone havde et særligt ønske, før hun døde.

»Jeg vil have, at far skal have kærester, mange af dem. I skal allesammen elske igen. Kærlighed er ikke noget, man kan eje, men altså, Damian, prøv i det mindste at komme gennem begravelsen uden at snave med nogen,« havde hun sagt til ham og deres to børn, skriver The Sunday Times i en anden artikel.

Parret havde ligget i sengen med deres 14-årige datter Manon McCrory-Lewis og 13-årige søn Gulliver Lewis, da hun sagde det.

Helen McCrorys ønske for sin mand var nemlig, at han ikke måtte stoppe med at leve sit liv, når hendes sluttede.