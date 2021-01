Hun har spillet med i nogle af de meste omtalte erotiske dramafilm i nyere tid. Film, som er kendt for deres utallige sexscener.

Alligevel så er det ikke alle scener, som 'Fifty Shades of Grey'-stjernen Dakota Johnson kan magte uden at bryde sammen.

Der er nemlig en helt specifik ting, som hun finder så grænseoverskridende, at hun ikke kan holde det ud. Det fortæller den 31-årige skuespillerinde i et interview med Jimmy Fallon i talkshowet 'The Tonight Show'. Det skriver People.

I interviewet fortæller Dakota Johnson, at hun brød fuldstændig sammen, da hun skulle synge under optagelserne til den kommende komediefilm 'Our Friend'.

Dakota Johnson. Foto: Chris Delmas

»Det er faktisk helt forfærdeligt for mig at synge foran andre mennesker,« siger hun til Jimmy Fallon.

Hun fortæller, at hun faktisk fik et regulært panikanfald, da instruktøren råbte de famøse ord. »Action!«

I stedet for at synge begyndte skuespillerinden at løbe væk fra scenen, mens hun grinte hysterisk og efterlod alle andre ekstremt forvirrede.

»Det var som et panikanfald. Anfaldet manifesterede sig i panikangst, og pludselig stoppede jeg bare op og brød ud i gråd,« fortæller hun i talkshowet.

Hun siger også, at hun ikke umiddelbart ved, hvorfor hun reagerede, som hun gjorde, men at hun nok bare blev 'overvældet' af sine følelser.

I filmen 'Our Friend' spiller Dakota Johnson en dødssyg kvinde. Også stjernerne Casey Afleck og Jason Segel medvirker i filmen.

Førstnævnte spiller Dakota Johnsons ægtemand, mens sidstnævnte spiller Casey Aflecks bedste ven.

Filmen får premiere i USA fredag og er baseret på en sand historie.