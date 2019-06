Den Oscar-vindende skuespiller Cuba Gooding Jr. har meldt sig selv til politiet.

Det sker, efter en kvinde påstår, at han har befamlet hendes bryster søndag aften på baren 'Magic.Hour Rooftop Bar and Lounge' på Manhattan.

Stjernen forlod efter sigende baren hurtigt efter, episoden skulle have fundet sted.

Tidligt torsdag lød det så, at han selv ville melde sig til myndighederne, og det er sket torsdag aften dansk tid, som du kan se i klippet i toppen af artiklen.

Cuba Gooding Jr. ankom til Manhattans Special Victim's Unit, der tager sig af af den slags sager, med sin advokat Mark Heller.

Her var flere journalister fremmødt og stillede spørgsmål til skuespilleren, der var mandsopdækket af politiet. Han skyndte sig ind på stationen og undveg bygen af spørgsmål.

Advokaten forklarede til flere medier onsdag, at han har set overvågningsvideo fra baren. Han mente ikke, at der var foregået noget kriminelt, hvorfor Cuba Gooding Jr. ikke umiddelbart ville melde sig til politiet.

Det har så tilsyneladende ændret sig i mellemtiden.

Den 51-årige stjerne er også tidligere blevet anklaget for at have befamlet kvinder uden tilladelse. Her skulle han have været for nærgående over for flere kvinder i en bar i staten New Mexico. Det skete tilbage i 2012. I det tilfælde blev skuespilleren dog ikke meldt til politiet.

Skuespilleren, der for nyligt spillede hovedrollen i tv-serien 'An American Crime Story', er også blevet anklaget for at have skubbet til en kvindelig bartender i byen New Orleans. Det skulle også have fundet sted i 2012.

Der blev rejst en sag mod ham fra anklagemyndigheden, men bartenderen valgte at droppe sin anklage mod Cuba Gooding Jr.

Skuespilleren vandt en Oscar tilbage i midten af 90'erne for sin rolle i kæmpesuccessen 'Jerry Maguire.' Han er desuden også kendt fra andre storfilm som 'Mænd af ære.'