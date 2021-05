Et tilfælde af covid-19 sætter en kæp i hjulet for Cirkusrevyen, der ellers netop har fået lov til atter at slå dørene op for en revysæson.

Således er alle aflysninger til og med søndag blevet aflyst, oplyses det på Cirkusrevyens hjemmeside og i en mail sendt ud til billetholderne.

»Det er vi enormt kede af, men vores gæsters og medarbejderes sikkerhed er vores første prioritet, og der er desværre ingen muligheder for at gennemføre, før alle på produktionen er testet negative,« lyder det i mailen.

Er man en af dem, der har billet til en af de kommende dages forestillinger, betyder aflysningerne dog ikke, at man fuldstændig glipper chancen for at se Ulf Pilgaard og co. parodiere forskellige kendte ansigter.

Alle billetter til de aflyste forestillinger er nemlig blevet flyttet til nye datoer.

Ønsker man at få sine penge retur, er dette også en mulighed, lyder det på Cirkusrevyens hjemmeside, hvor man også kan læse, at 131.443 allerede har sikret sig billet til revyen.

En revy, der for sidste gang har 80-årige Ulf Pilgaard med på scenen i Teltet på Bakken. Og det er ikke uden vemod, fortalte Lisbeth Dahl B.T. i forbindelse med premieren i starten af maj.

»Vi har jo været forberedt på det her i lang tid, men det, der var altoverskyggende første aften, det var den glæde fra publikums side og deres farvel til Ulf. Det var en meget, meget dejlig aften.«

Foruden Ulf Pilgaard består årets revyhold af Lisbet Dahl, Niels Olsen, Merete Mærkedahl, Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard.