Den amerikanske popcountrystjerne Kacey Musgrave og hendes mand, sangeren Ruston Kelly, skal skilles.

Parret, der begge er 31 år gamle, blev gift tilbage i 2017 efter et års tid som kærester, og derfor blev det altså en forholdsvis kort affære som mand og kone.

Repræsentanter fra begge parter har bekræftet bruddet over for AP i en fælles udtalelse.

»Med tunge, men håbefulde hjerter, vil vi gerne dele vores egne tanker omkring, hvad der sker,« siger den Grammy-vindende sangdiva og hendes kommende eksmand i udtalelsen, som fortsætter:

Kacey Musgraves og Ruston Kelly skal skilles, men er stadig gode venner.

»Disse annonceringer er altid mødt med spekulationer, og dem vil vi gerne stoppe, inden de begynder. Vi tror på, at vi kom ind i hinandens liv af en guddommelig årsag, og at vi har ændret hinanden til det bedre. Kærligheden, vi har til hinanden, går langt udover det forhold, vi har delt som mand og kone. Det er en sjælefuld forbindelse, som aldrig kan blive slettet.«

Parret fortæller endvidere, at beslutningen om at gå fra hinanden er en fælles en af slagsen.

»Det er en sund beslutning, som er kommet efter en lang periode, hvor vi virkelig har forsøgt at få det til at fungere, så godt vi kunne. Men det fungerede simpelthen ikke. Selvom vi går fra hinanden i vores ægteskab, så vil vi stadig forblive ægte venner resten af livet.«

Kacey Musgraves brød igennem med sit debutalbum, 'Same Trailer Different Park', tilbage i 2013. For albummet vandt hun både en Grammy for 'bedste album' samt en Grammy for singlen 'Merry Go 'Round'.

Til Grammy-uddelingen i 2019 hev hun hele fire priser hjem for sit album 'Golden Hour' - deriblandt prisen for årets bedste album.

En pris, hun takkede sin nu kommende eksmand for:

»Jeg tror virkelig ikke, at jeg ville have dette album, hvis jeg ikke havde mødt dig, og du ikke havde åbnet mit hjerte, som du gjorde, så tusind tak,« lød kærlighedserklæringen dengang.