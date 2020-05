Countrysangerinden Cady Groves er død i en alder af bare 30 år.

Hun døde i sit hjem i Tennessee.

Det bekræfter sangerindes pladeselskab ifølge det amerikanske musikmedie Billboard i en pressemeddelelse mandag.

Ifølge pladeselskabet tyder det på, at Cady Groves døde af naturlige årsager.

'De, der var tættest på Cady, vil have offentligheden til at vide, at hun elskede musik, at grine, at lave mad, tacos og - især - hendes familie,' skriver sangerindens pladeselskab i pressemeddelelsen.

'Cady var begejstret for sin nye musik og glædede sig til at komme ud på landevejen for at forsørge dem (sin familie, red.).

I pressemeddelelsen gøres det også klart, at Cady Groves familie har efterspurgt, at hendes fans undlader at spekulere i dødsårsagen.

@cadygroves has left this world. Details are limited right now but family is trying to get them and will keep people updated. Rest In Peace little sis. Hope you’re reunited with @kellydgroves and Casey. pic.twitter.com/l4S3tqWYFy — Cody Groves (@Codywaynegroves) May 3, 2020

Den 30-årige sangerindes bror Cody Groves, har også bekræftet dødsfaldet på sociale medier.

'Cady Groves har forladt denne verden. Vi har meget få detaljer lige nu, men vores familie prøver at få fat i dem, og vil holde jer opdateret,' skriver han på Twitter.

På Facebook uddyber han yderligere: 'Retsmedicineren har foretaget en obduktion, og der er ingen indikationer på, at hun er død under mistænkelige omstændigheder, eller at der skulle være tale om selvmord.'

'Så det er ganske enkelt: Cady Groves døde af naturlige årsager. Hun havde nogle sundhedsmæssige problemer sidste efterår, og vores bedste bud på nuværende tidspunkt - indtil yderligere tests er blevet gennemført - at disse problemer var dukket op til overfladen igen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cady Groves (@cadygroves) den 12. Mar, 2020 kl. 1.16 PDT

Cady Groves blev født den 30. juli 1989 og drømte, siden hun var en lille pige, om at blive popstjerne.

Det første skridt hen mod den drøm, tog hun i 2009, da hun udsendte EP'en 'A Month of Sundays', som blev efterfulgt af 'This little girl' i 2012.

Countrysangerindes seneste single 'Oil and water' udkom i 2017, og hun har blandt andet turneret med bands som Good Charlotte og Third Eye Blind.

Den seneste tid har Cady Groves på Instagram opdateret sine følgere om, hvordan hun fik tiden til at gå i corona-isolation.

I hendes sidste anlæg, fortalte hun blandt andet sine følgere, at hun elskede dem.