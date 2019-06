6,9 mio kroner. Det var den vilde sum, som Nikolaj Coster-Waldau angiveligt fik i hyre for sidste sæson af hitserien ‘Game of Thrones’. Pr. afsnit.

Men den svimlende sum har ikke fået den jordnære danske stjerne til at strø om sig med penge. Kun på én enkelt konto. Én, der til gengæld betyder alt for ham,

»Jeg har været i stand til at hjælpe nogle familie-medlemmer, hvilket er vidunderligt, men jeg har ingen intentioner om at ændre mine leveforhold, for det gør ingen forskel,« siger han i et interview med alt.dk og fortsætter:

»Det gør mig hverken lykkelig eller trist. Forskellen er, at jeg har været i stand til at hjælpe nogle mennesker, som jeg holder af.«

Præcis hvem de mennesker er, fremgår ikke af interviewet.

Men 48-årige Nikolaj Coster-Waldau har aldrig lagt skjul på, at han er meget nært knyttet til sin mor Hanne og sine to ældre søstre.

»Vi var aldrig i tvivl om, at vi var elskede. Hun havde 100 procent tillid til os som individer, og hun havde respekt for, hvad vi var for nogen. Det er den største styrke at få som barn og menneske,« har han fortalt i tidligere interviews.

Og netop den kærlighed og styrke var der brug for i barndomshjemmet på Sydsjælland, hvor faderens druk satte markante fysiske og psykiske spor. Når han ellers overhovedet var der.

Jeg har set, hvordan man ikke skal gøre med livet. Nikolaj Coster-Waldau om, hvad han har lært af sin far

»Vi havde ikke så mange penge, da jeg var barn. På et tidspunkt røg vores hus på tvangsauktion, ja, jeg vidste det faktisk ikke, for min mor spurgte bare, om ikke vi skulle tage ud at se på et andet sted at bo,« som han for nylig sagde i et interview med Euroman.

I adskillige interview har Nikolaj Coster-Waldau uddybet, hvordan det var at leve med en alkoholiseret far. Og hvordan han af faderen - som han mistede sin 27-årig - har lært, at livet ikke skal leves.

»Jeg har set, hvordan man ikke skal gøre med livet. Han endte jo som en bitter og skuffet mand fuld af selvhad. Jeg kan huske, når han fortalte om sine drømme som ung - ingen af de ting gik i opfyldelse for ham. Der var intet, der lykkedes.«

Til gengæld synes alt at være lykkedes for Nikolaj Coster-Waldau selv. Og ikke mindst ‘Game of Thrones’ har gjort ham til en verdensstjerne. En meget rig én.

Coster-Waldau og hans hustru Nukâka. Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP Vis mere Coster-Waldau og hans hustru Nukâka. Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP

Men han insisterer på, at holde begge ben solidt plantet på jorden. Også økonomisk.

»Jeg har betalt lånet på mit hus, og jeg skylder ingen penge, hvilket er fantastisk. Men jeg har ikke rigtigt ændret noget ved mit liv,« siger han til alt.dk.

Sammen med sin kone Nukâka og døtrene Filippa og Safina bor Nikolaj Coster-Waldau i et rækkehus i Lyngby udenfor København.

Derudover har familien et sommerhus på Orø og et hus i dén by i Sydgrønland, som hans kone kommer fra.