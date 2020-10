»Det var de værste 10 dage i mit liv.«

Den Grammy Award-vindende sanger Christopher Cross blev i april ramt af coronavirus. I første omgang syntes han at slippe let, men pludseligt måtte han indlægges på en intensivafdeling.

Det fortæller han i et interview med CBS-showet 'Sunday Morning'. Hans første interview, efter han har rejst sig fra sygesengen.

Det hele startede efter en tur sydpå. 69-årige Christopher Cross og hans kæreste havde været et smut til Mexico City, da de begge begyndte at skrante.

En test viste, at de havde fået coronavirus, men efter tre sløje uger følte 'Sailing'-sangeren sig rask igen og tog ud for at handle.

Da han kom hjem, stod det klart, at han absolut ikke var på benene igen. På ingen måde. Faktisk kunne han slet ikke holde sig oprejst.

På hospitalet blev han diagnoseret med den sjældne neurologiske sygdom Guillain-Barre syndrom. En sygdom, der får kroppens immunforsvar til at angribe nerverne, og som i sjældne tilfælde kan medføre fuldstændig lammelse.

Christopher Cross var et af de sjældne tilfælde.

»Det var absolut den mørkeste tid i mit liv. Alt var usikkert, og det var hårdt,« fortæller han.

Lammelsen var heldigvis midlertidig, men sangeren er fortsat ved at komme sig, og han støtter sig til en stok, når han skal rundt.

»Min gang er ramt. Og nogle gange er mine taleevner også. Mit hukommelse er også svækket. Rent neurologisk er jeg en smule tåget,« forklarer han.

Ifølge lægerne er det coronavirus, der har udløst sygdommen, og Christopher Cross forklarer, at han aldrig vil komme sig fuldstændig.

Ikke desto mindre er han ved godt mod.

Han ønsker nu at hjælpe andre. Råbe højt og gøre folk opmærksomme på ikke alene nervesygdommen, men også farerne ved coronavirus:

»Jeg føler, jeg er forpligtet til at dele det med folk. Sige, at det er en big deal og opfordre folk til at bære mundbind. Folk skal tage vare på hinanden, for ved du hvad? Det kan ske for dig.«