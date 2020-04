På grund af coronavirus har utrolig mange ting ændret sig på meget kort tid. Bare se denne sætning, som B.T. selv skrev tidligere på året:

‘2020 ligner et år, som bliver helt usædvanligt for tv-læge Charlotte Bøving, som friede til sin kæreste, Christina Jørgensen, nytårsaften, da klokken slog 12.’

Sådan gik det bare ikke for parret. I hvert fald ikke indtil videre. Måske kan man godt kalde det usædvanligt, men nok ikke lige på den måde, Charlotte Bøving havde håbet på. Hun siger nemlig nu, at brylluppet er udsat.

»Vi har flyttet dagen på grund af corona. Vi ved jo ikke, hvor længe det her kommer til at trække ud. Det bliver formentlig en meget langstrakt session ud fra den måde, strategien er lagt. Så vi tør slet ikke lægge an på en dato, der hedder 20. juni,« siger Charlotte Bøving til Se og Hør.

De har nu i stedet planlagt at holde brylluppet den 8. august med forhåbningen om, at der er kommet mere kontrol over coronavirus til den tid.

Det var Charlotte Bøving selv i sin tid, der gik på knæ for at fri til kæresten, der altså nu er hendes forlovede.

»Jeg tror faktisk, at hun (Christina Jørgensen, red.) troede, jeg havde slået min fod, men så så hun, at jeg lå på knæ, og der syntes hun jo bare, at det hele var vildt. Hun indså vist derefter, at det faktisk var seriøst, at jeg friede til hende,« fortalte Charlotte Bøving tidligere på året til B.T. om frieriet.

Charlotte Bøving er kendt fra DR-programmet 'Lægen flytter ind'.