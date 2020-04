Coronakrisen kan lægge et stort pres på parforholdet, skriver psykolog og parterapeut Frej Prahl, som her giver sine bedste råd til at komme igennem udfordringerne med sin partner i en presset tid.

Det siges, at vil du virkelig sætte din kæreste eller ægtemand på prøve for at se, om det skal være jer to, skal du invitere ham en tur i Ikea. Overlever han turen i Ikeas enorme varehus, tyder det rigtig godt.

Lige nu ser det ud, som om par står over for en anden test: coronatesten. For coronakrisen er lige så meget en prøvelse for parforholdets immunsystem, som det er for kroppens. Det kan vi se i Kina, hvor par er blevet skilt i hobetal efter karantænens ophør.

Men hvorfor er det så slemt at være fanget med sin elskede? Det burde da være enhvers største drøm?

Ekstern stress

I et studie fra 1994 fandt man, at det i alvorlig grad kompromitterede ens evne til at være nærværende og lyttende i kontakten med sin partner, hvis man oplevede udefrakommende stress. Det kan være alt lige fra syge børn, en presset hverdag, dårlig økonomi, nyt job, eller bare en helt almindelig småbørnstilværelse (familier arbejder i dag dobbelt så meget, som de gjorde for bare 60 år siden). Lige nu rummer coronakrisen ekstern stress i mange varianter:

Spærret inde med sin familie

Bekymringer for økonomi/arbejdssituation

Bekymringer for at blive syg/at pårørende bliver syge

Vi er med andre ord alle udsat for massiv ekstern stress. Nogle mere end andre.

Jeg beder tit par i min parterapeutiske praksis udfylde et skema, hvor de nedfælder alt, både stort og småt, som kan give anledning til stress. Par er ofte overraskede, når de ser på papiret.

Grunden til, at jeg gør det, er, at par ofte har det med at internalisere den eksterne stress. Det betyder på jævnt dansk, at de forskyder problemet fra omgivelserne til parforholdet. »Mit liv er dårligt på grund af dig.«

Frej Prahl, Cand. psych og parterapeut, gift med Vibeke. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Frej Prahl, Cand. psych og parterapeut, gift med Vibeke. Foto: Bax Lindhardt

Det skyldes en meget enkel psykologisk mekanisme hos os mennesker. Hvis vi har det svært, og det svære kan synes noget diffust, er det altid rart at finde en konkret årsag til problemet. Gerne min partner. »Hvis bare DU gjorde eller undlod at gøre sådan eller sådan, så ville jeg være meget mere tilfreds.«

Så er vi nået til råd nummer 1: Vær sammen om den ydre fjende

I virkeligheden er det en uheldig fejlslutning, at fjenden skulle være partneren. For pludselig er coronakrisen ikke det eneste problem, man har, nu er partneren eller parforholdet også et problem. I stedet bør man slutte sig sammen om det virkelige ydre pres: krisen.

Negative fortolkninger

Det andet store problem ved krisetilstande er menneskets trusselssystem. I farefulde tider, som den vi er i nu, vil trusselssystemet være på overarbejde. Det betyder, at vi vil være mere på vagt over for mulige farer, end vi vil være åbne over for muligheder. Konkret betyder det, at vi vil være meget hurtigere til at fortolke vores partners adfærd i et negativt lys: »Du går en tur, fordi du er ligeglad med mig«, »Du snakker sådan til mig, fordi du grundlæggende ikke respekterer mig.« Negative fortolkninger er gift for relationen. Det har flere studier for over 30 år siden afdækket. Primært fordi min negative fortolkning altid vil afstedkomme et modangreb. Fortolker jeg, at min kone Vibeke sagde noget for at gøre nar ad mig, vil jeg blive indelukket, spids og mut eller komme med et hånligt modangreb. Fortolker jeg derimod, at hun gjorde det, fordi det er hendes form for humor, og at hun egentlig bare ønskede at peppe en stemning lidt op, vil det være meget nemmere for mig ikke at gå i forsvar. Jeg ville stadigvæk kunne sætte en grænse, hvis jeg blev ramt af hendes joke, men det ville ikke komme så hårdt.

Derfor er vi kommet til råd nummer 2: Husk din partners positive intention. Tro på, at din partner vil dig det godt.

Støt hinanden

I det samme studie fra 1994 kunne man se, at det gav mere parforholdskvalitet, hvis man oplevede partnerens støtte, når man var udsat for øget ydre belastning på parforholdet. Derfor har I lige nu en unik mulighed for at optimere jeres parforhold: Støt hinanden, kram hinanden, kys hinanden. Sæt nogle ord på, hvorfor alt dette lige præcis er en hård tid for din partner.



Min kone har flere gange kigget mig og børnene i øjnene og sagt: »Jeg kan virkelig godt forstå, at du er vildt bekymret lige nu. Du har sørget for al økonomien i så lang tid, og nu står den og vakler. Men Frej, det vigtigste er, at vi har hinanden! Og det har vi stadigvæk på den anden side af alt det her.«

I kan måske udnytte situationen til at opdage nogle sider af hinanden og jeres parforhold, I endnu ikke kendte til?

Følgende øvelse kan være en hjælp til at fordybe et øjeblik imellem jer:

Lad dit sind vandre og find et gyldent øjeblik med din partner. Et særligt minde, som har været betydningsfuldt.



Først fortæller den ene om sit gyldne øjeblik. Herefter spørger interviewer:

Hvad satte du pris på ved mig? Hvad satte du pris på ved dig selv? Hvad følte du? Hvorfor var dette øjeblik særligt værdifuldt? Hvad fortæller det om vores parforhold?

Gør hjemmet til et kloster

Mange har spekuleret i, at vi om ni måneder vil opleve et babyboom. Det er set før, blandt andet under Anden Verdenskrig, at karantæner har skruet gevaldigt op for den seksuelle aktivitet. Nåede man ikke hjem før spærretid, det udgangsforbud tyskerne håndhævede, måtte man jo blive for at overnatte. Men situationerne kan overhovedet ikke sammenlignes af mange forskellige grunde, vi ikke kan nå ind på her. For jeg spår ikke, at der nødvendigvis vil komme mere sex ud af indespærringen. I flere studier er det blevet kortlagt, hvordan det er fuldstændig umuligt at få lyst til sex, hvis man føler sig forpligtet til det, hvis det forventes af én. Og nu går du måske op og ned ad en liderlig logrende hundehvalp af en kæreste dagligt. Hvem sagde forventningspres?

Og så er vi nået til råd nummer 4: Se, hvad der sker, hvis I aftaler, at sex er no-go i karantæne-perioden, men at alt andet er helt okay. Skru op for berøringer, klap i røven, kys i nakken og al sensualitet i øvrigt, og skru ned for forventningerne til sex (det er jo forbudt!). Se, hvad det gør ved lysten.

Giv plads!

Afslutningsvist skal lyde et godt gammelt klassisk råd: Lav struktur og forventningsafstemning: Hver morgen sætter I jer sammen og laver en plan. Hvad skal der ske i dag? Hvem gør hvad, hvornår? Sørg for at have noget voksentid uden børn. Put ungerne tidligt eller placer dem med en iPad eller en lydbog. Sørg for, at I hver især får gået nogle ture alene, imens den anden tager børnene. Vid, at det ikke er en afvisning af partneren, men en nødvendighed for at kunne trække vejret og være den bedst mulige udgave af dig selv.



