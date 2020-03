Selv om erhvervsmanden og mangemillionæren Lars Tvede har tjent millioner på aktiespekulation som følge af coronaviussen, så tager han dog langt fra let på den nu verdensomspændende pandemi.

Ifølge Lars Tvede er der god grund til at være temmelig bekymret for sygdommen, som på verdensplan ind til videre har kostet 4.967 menneskeliv.

»Corona kommer til at slå mennesker ihjel, som du og jeg kender. Det kunne også slå mig ihjel. Jeg er jo ikke helt ung. Og min kone har astma. Jeg er da også bekymret for hende,« siger 63-årige Lars Tvede.

Han blev sidste år gift med den 19 år yngre Nye Borgerlige-politiker Pernille Vermund.

Lars Tvede har tidligere fortalt til B.T., hvordan han har tjent stort på at sælge sine aktier i tide, inden coronavirussen tvang aktiemarkedet i knæ, og hvordan han efterfølgende dyrkede lidt aktiespekulation, der førte til hurtige gevinster.

Det er han holdt op med nu og ser igen på langsigtede investeringer. Og han er heller ikke så bekymret for aktiemarkedet, som han mener næppe vil ryge meget længere ned.

Til gengæld tager han ikke let på selve sygdommen corona. Mens dødeligheden for almindleig influenza typisk måles i promiller, ligger dødeligheden for coronavirussen i flere tilfælde på flere procenter.

De kinesiske myndigheder har opgjort dødeligheden til 3,2 procent, mens der i Italien er tale om op til 6,2 procent. I Danmark forventes en dødelighed ved et ‘worst case’-scenarium at ligge på to procent, har Ugeskrift for Læger beskrevet.

Lars Tvede har skyndt sig ned til Verbier, hvor han ejer en skihytte. Billedet er taget ved en tidligere lejlighed. Foto: Privatfoto. Vis mere Lars Tvede har skyndt sig ned til Verbier, hvor han ejer en skihytte. Billedet er taget ved en tidligere lejlighed. Foto: Privatfoto.

»Der er meget forskel på, om det er en procent eller fem-seks procent, så derfor er det fuldstændig rationelt at påskønne, at regeringen slår absolut hurtigt og hårdt ned på det - som de jo nu gør. Man kan godt nok sige, at de gør det to uger for sent, men de gør det, og det er godt,« siger Lars Tvede.

Nogle eksperter taler meget om ‘mørketallet’, som er det reelle antal smittede. Det formodes at være meget større end det antal smittede, som myndighederne officielt kender til, da det langt fra er alle tilfælde, der registreres.



I Danmark er der søndag morgen registreret 827 smittede personer. Men det tal skal tages med et gran salt, mener Lars Tvede.

»Man skal jo altid tage forbehold for tallene. Det kan være, at der i Danmark og Schweiz er 10-15.000 mennesker, der er smittede,« siger millionæren, der er bosat i Schweiz.

»Hvis jeg går igennem en lufthavn og ser en masse mennesker, så tænker jeg: ‘Der er sikkert en af dem her, der er smittet’. Så jeg er meget forsigtig,« tilføjer han.

Faktisk er Lars Tvede så forsigtig, at han har skyndt sig at tage fra sin normale bopæl i Zug i Schweiz til skisportsbyen Verbier, hvor han ejer en skihytte.

»Jeg tog tjuhej til Verbier, for jeg tænkte, at hvis jeg skal i karantæne, så vil jeg gerne være her. Og desuden kommer min datter om et par dage og bor hos mig,« fortæller mangemillionæren.

Han fortæller desuden, at situationen i Schweiz er stort set lige så slem som den i Danmark, men at han er helt tryg ved det schweiziske behandlingssystem.