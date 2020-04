Normalt er tiden efter 'Paradise Hotel' fyldt med fester, fan-arrangementer og gæstebartenderjob. Det har coronavirussen sat en stopper for.

I stedet for en sommer som 'konger og dronninger af Crazy Daisy' er realitydeltagerne ligesom resten af Danmark i hjemmekarantæne, så hvad er plan B?

Én drømmer om at blive journalist, en anden søger ind til politiet.

B.T. har spurgt en håndfuld af dette års 'Paradisoer', hvordan de ser på situationen, og hvad de skal nu.

Emilie. Foto: Nent Group

Emilie Hoffmann

22 år, Aarhus

87.000 følgere på Instagram

Hvordan har du det med, at coronavirussen har lukket alt ned?



»Det, jeg er mest ked af, er, at vores finalefest blev aflyst. Jeg havde sådan glædet mig, også fordi det var en virkelig fed finale. Lige nu vil jeg dog helst have mit fitness igen.«

Havde du planer om at kunne leve af at være 'kendt fra Paradise'?

»Jeg har aldrig tænkt, at det var noget, som jeg skulle leve af. Jeg tror, alle synes, det ville være fedt, hvis man kunne, men jeg har en uddannelse, som jeg er rigtig glad for, og vil på sigt gerne læse videre.«

Hvorfor tilmeldte du dig i første omgang?

»Helt klart for oplevelsen og den halve million (I 'Paradise Hotel' dystes der om 500.000 kroner, red.). Det var ikke for at blive kendt.«

Hvad skal du lave nu?

»Jeg arbejder som sosu-assistent i en udekørende gruppe, så jeg har skam et fast arbejde og derfor en fin indtægt, så jeg er ikke bundet af Instagram og diverse reklameting. Det synes jeg er lækkert. Jeg kan godt lide at være selvstændig på den måde.«

Må tænke i nye veje Ida Christiansen

København

23.000 følgere på Instagram

»Jeg havde da håbet på at have en fest det første stykke tid, og at det måske havde åbnet nogle døre. Det er en ærgerlig situation, men det er der desværre bare ikke noget at gøre ved lige nu.« Hvad laver du for tiden? »Jeg har et job, men det er sat på standby under corona, da jeg arbejder med i forvejen syge børn. Så det ser ud, som om jeg skal til at tænke i andre veje.«

Casper. Foto: Nent Group

Casper Balo

23 år, Aarhus

62.200 følgere på Instagram

Hvordan har du det med, at coronavirussen har ødelagt jeres muligheder for at komme rundt i landet og feste?



»Det er da super øv ikke at få den oplevelse med. Det havde været sjovt både økonomisk, men også at være i centrum af abefester. Men fuck nu det, bare vi alle kommer godt ud af coronaen.«

Havde du planer om at kunne leve af at være gæstebartender eller på andre måde udnytte at være blevet et 'kendt ansigt'?

»Nej, jeg skal ikke være en del af 'den' verden. Det kunne være sjovt at deltage i noget andet, men jeg skal bare være almindelige Casper.«

Hvad laver du for tiden?

»Jeg arbejder fuldtid i en vuggestue.«

Julie. Foto: Nent Group

Julie Bischoff Petersen

23år, Korsør

63.800 følgere på Instagram

Hvordan har du det med, at coronavirussen har lagt alle planer ned?



»Jeg synes, det er mega ærgerligt, at vi ikke kan komme rundt i landet og feste, men sådan er det nu engang. Så må vi få det bedste ud af det på anden vis.«

Ville du prøve at leve af at være et offentligt kendt ansigt?

»Ikke vanvittigt meget, faktisk. Jeg passer mig selv og de venner, jeg havde inden, og det vil jeg fortsætte med. At kunne tjene lidt på den front er bare et gode, man selvfølgelig tager med.«

Hvad er dine fremtidsplaner?

»Jeg læser til socialrådgiver, men søger ind til politiet til august. Så lige nu arbejder jeg bare. Jeg har fået lov til at åbne min skønhedsklinik op igen, og så træner jeg op til politiet.«

Sheena. Foto: Nent Group

Sheena Rodriguez Würtz Pallesen

24 år, København

18.600 følgere på Instagram

Hvordan har du det med, at coronakrisen har ødelagt jeres muligheder for at feste?



»Jeg glæder mig allermest til, at alle kan komme tilbage til deres normale hverdag. Der er større ting i den her tid, og der er altid mulighed for at holde fest på et andet tidspunkt.«

Ville du prøve at leve af at være et offentligt kendt ansigt?

»Mine tanker var at bruge livet herefter til at udvide min kundekreds i forhold til mit arbejde som tatovør. Jeg satsede ikke på at leve af den offentlige status, men jeg er glad for, at der er folk, som følger med i mit liv, og at jeg inspirerer dem med de ting, jeg laver, på en positiv måde.«

Hvad er dine planer nu?

»Jeg vil gerne være journalist, så jeg venter på svar, om jeg er blevet optaget. Jeg vil også gerne nå ud til unge piger, som har stået i samme situation som mig.« (Hun blev gift da hun var 20 år, men skilt igen et år senere, red.).

Har forskellige ting i støbeskeen Daniel Rosendal

24 år, Horsens

84.800 følgere på Instagram »Det er selvfølgelig virkelig ærgerligt, at jeg ikke kan feste og den vej igennem vise min taknemmelighed for alle dem, som trofast har fulgt med igennem sæsonen.« Havde du tænkt dig at udnytte din nye offentlige status? »At være med i et program åbner mange døre, men lukker også nogle. Det handler om, hvilke du åbner. Jeg lader mit hoved forblive på jorden og dermed ikke få 'storhedsvanvid'. Vi må se, hvilke døre jeg vælger at åbne i fremtiden.« Hvad er dine planer lige nu? »At arbejde. Jeg har forskellige ting i støbeskeen, mere jeg kan ikke sige på nuværende tidspunkt.«

Oliver. Foto: Nent Group

Oliver Erngart

24 år, Køge

110.000 følgere på Instagram

Hvordan har du det med, at coronavirussen har ødelagt jeres chancer for at komme rundt i landet og feste?



»Jeg er nok en af de få, som egentlig har det fint nok med ikke at kunne feste overalt i landet, da jeg føler, jeg har haft mine byture. Men jeg er ærgerlig over ikke at kunne hygge på cafeer og restauranter og tage et smut til Malmø med Anna (kæreste og 'Paradise'-kollega, red.).«

Tror du, coronasituationen kommer til at påvirke dine karrieremuligheder?

»Lige nu går det fint med Annas og min virksomhed (kost- og træningsvejledning, red.). Vi er så privilegerede at kunne arbejde hjemmefra. Så hjælper jeg også min fars kæreste med hendes skønne blomsterbutik. Det giver så meget at aflevere flotte buketter til andre og gøre dem glade i denne lidt trælse tid.«