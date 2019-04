Den nu pensionerede irske MMA-kæmper Conor McGregor er ikke ligefrem kendt for at være diplomatisk.

Den polemiske stil har han bibeholdt, og nu mener flere, at han er gået langt over stregen.

Tirsdag aften skrev han et tweet, hvor han kaldte sin store rival Khabib Nurmagomedovs kone for et håndklæde - formentlig på grund af hendes påklædning.

Der gik dog ikke længe, før han valgte at slette sin opdatering, men folk på de sociale medier glemmer ikke. Derfor florerer opdateringen stadig derude.

Selvom Conor McGregor slettede sit tweet, så glemmer sociale medier aldrig. Billedet af tweetet florerer stadig på Twitter.

Nurmagomedovs manager har taget til genmæle på det sociale medie.

'Den her fyr fornærmer en mands kone og gør grin med hendes religion og tro. Det er ikke gået op for ham, at han fornærmer 1,5 milliarder muslimer,' lyder det til at starte med fra Ali Abdelaziz.

'Religion og familie er ikke noget, man gør grin med. Du er fucked Connor. Lad os se, hvad medierne siger til det her nu. Han er en voldtægtsmand og en kælling.'

Han henviser til, at irks politi efterforsker en voldtægtsanmeldelse mod McGregor.

Talking shit, this guy is insulting someone’s wife and making fun of her religion and belief. He doesn’t realize he’s insulting 1.5 billon Muslims. Religion and family is a no no. You’re fucked Connor, let’s see what the media is going to say now. He’s a rapist, and a bitch. — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) April 3, 2019

En irsk kvinde har beskyldt stenrige McGregor for et seksuelt overfald, der ifølge kvinden fandt sted i december.

Den kontroversielle kæmper blev anholdt i januar - men blev kort efter løsladt, uden at der blev rejst tiltale. Men efterforskningen af ham fortsætter.

26. marts annoncerede den kontroversielle Conor McGregor, at han havde kæmpet sin sidste kamp.

Den tabte han i øvrigt til Khabib Nurmagomedov i oktober 2018 i fjerde omgang, hvor han gav op.