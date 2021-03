»Det har været de mærkeligste 24 timer. Jeg har mistet min far, og jeg føler mig utroligt »lost« og ked af det.«

Sådan skriver Hollywood-stjernen Connie Nielsen i et opslag på sin Instagram-profil.

Den 55-årige skuespiller har nemlig mistet sin far Bent Nielsen.

Hende og faren har ikke altid haft et godt forhold, da farens næver sad løst gennem Connie Nielsens barndom, men det var der en grund til.

»Min far slog, men han gjorde det, fordi han var under et enormt pres og aldrig havde modtaget kærlighed som barn. Min far blev opdraget på børnehjem og havde en rigtig barsk barndom,« har Connie Nielsen fortalt til Billed Bladet.

Bent Nielsens forældre var nemlig ikke gift, da de mødte hinanden. Dog blev de det sidenhen og fik tre børn mere, men trods hans søskende boede hos forældrene, så hentede de aldrig Bent Nielsen hjem.

Dog fik Connie og Bent Nielsen talt ud om deres problemer, hvor faren sagde undskyld, og hun tilgav ham.

Og når man tager et kig på Connie Nielsens Instagram-profil, så får man også indtryk af, at hun tager farens død hårdt. For som hun skriver:

»Jeg begyndte at drikke tidligt i dag.«