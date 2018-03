Den danske verdensstjerne Connie Nielsen afslører, at det værste ved at blive skilt fra Metallica-trommeslageren Lars Ulrich var, at hun samtidig mistede sine to stedsønner.

Forelsker du dig i en mand eller kvinde med børn, så sørg for at få forholdet til at fungere. Du kommer nemlig til at elske dine pap-børn, som dine egne, og mister du dem igen, gør det ondt. Meget ondt.

Sådan lyder rådet fra Hollywood-stjernen Connie Nielsen, som lige nu er aktuel i tv-serien LIBERTY på DR1 søndag aften.

Og hun ved, hvad hun taler om.

I et interview med Alt for damerne fortæller hun, at det især er Lars Ulrichs to sønner, hun har savnet efter bruddet med musikeren i 2012.

»Den absolut mest smertefulde oplevelse i mit liv har været at miste mine to stedsønner, Myles og Layne, da Lars og jeg gik fra hinanden. Jeg lærte dem at kende, da de var tre og seks, og jeg kan – hånden på hjertet – sige, at jeg ELSKER – og har elsket – dem som mine egne sønner. Jeg elsker dem på en meget, meget dyb måde, så jeg vil bare advare alle dem, der er på vej ind i en sammenbragt familie, og sige: Du kommer til at elske de børn SÅ meget, så du må hellere få den familie til at fungere,« siger hun blandt andet til ugebladet og tilføjer, at hun dog stadig har et tæt forhold til de to drenge.

»Jeg elsker dem lige så højt i dag, som jeg gjorde, da vi boede sammen. Og jeg ved, at det er gengældt. Jeg tror stadig, at de ser mig som en stedmor og endnu en moden rådgiver, de kan ringe til, når noget går dem på. Jeg tror ikke, at du kan få nok mennesker omkring dig, som elsker dig uden NOGEN som helst forbehold. Det er sådan, jeg elsker dem.«

Skuespillerne fra tv-serien LIBERTY. Fra venstre Sofie Gråbøl, Carsten Bjørnlund, Anton Hjejle, Charlie Kamuri, Connie Nielsen og Magnus Krepper. Foto: Mads Claus Rasmussen Skuespillerne fra tv-serien LIBERTY. Fra venstre Sofie Gråbøl, Carsten Bjørnlund, Anton Hjejle, Charlie Kamuri, Connie Nielsen og Magnus Krepper. Foto: Mads Claus Rasmussen

Her over fem år efter bruddet med Lars Ulrich erkender den 52-årige skuespiller, at smerten har gjort hende stærkere, selvom det har krævet meget af hende at nå dertil.

Vi mister ikke nødvendigvis noget, fordi vi har fortjent det, lyder det fra skuespillerinden, som på ingen måde ønsker at være et offer. En krise er en mulighed for at lære os selv bedre at kende, mener hun.

I et interview med BT i januar fortalte Connie Nielsen, hvordan hun trods en travl skuespiller-kariere forsøger at tage vare på sin og Lars Ulrichs fælles søn, Bryce. Hun kom også ind på, hvordan de begge forsøgte at beskytte både det fælles og de sammenbragte børn trods skilsmissen.

»Det har da været hårdt, og det har været vigtigt for os at skærme børnene, også under skilsmissen (fra Lars Ulrich, red.). Derfor har det også været vigtigt for os begge to, at de har følt sig trygge og elskede, og at det skal de voksne nok finde ud af, og det skal vi nok klare.«