Er man fan af James Bond, så var der for mange kun én rigtig James Bond - og det var den første, spillet af Sean Connery.

Hans medvirken til at levendegøre den ikoniske helt ‘James Bond’ - også kendt som agent ‘007’ - gjorde ham til en legende. Gang på gang blev han udnævnt i afstemninger som den mest populære James Bond, og efter sin død lørdag hyldes han igen.

»Han vil altid blive husket som den originale James Bond,« skriver blandt andre producerne af James Bond, Michael G. Wilson og Barbara Broccoli, der er producerne af James Bond på Twitter.

Også Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard er kæmpe fan af verdens første James Bond.

Sean Connery var populær hos kvinderne. Her ses han i Cannes i 1965. Foto: - Vis mere Sean Connery var populær hos kvinderne. Her ses han i Cannes i 1965. Foto: -

»Den bedste nogensinde. De øvrige 007 James Bonds var også fremragende, men ingen som ham. Så mange gode oplevelser har Sean Connery givet os gennem årene. Tak. Ære være hans minde,« skriver hun på Twitter.

At Sean Connery bliver hyldet verden over efter sin død, kommer næppe som en overraskelse.

Allerede mens han var i live, blev den folkekære skuespiller i flere afstemninger udnævnt til den bedste James Bond. Desuden blev han også i en alder af 59 år i 1989 udnævnt til 'verdens mest sexede mand'.

Egentlig er det sjovt, at rollen som James Bond blev Sean Connerys store gennembrud. For faktisk var det lidt et tilfælde, at den karismatiske skotske arbejderknægt blev hele verdens helt.

Picture of Scottish actor Sean Connery taken in 1982 in Nice during the making of the film "Never say, never again" by US Irving Kerschner. // Sean Connery will be for the seventh time secret service agent James Bond 007. AFP PHOTO Foto: - Vis mere Picture of Scottish actor Sean Connery taken in 1982 in Nice during the making of the film "Never say, never again" by US Irving Kerschner. // Sean Connery will be for the seventh time secret service agent James Bond 007. AFP PHOTO Foto: -

Producerne af den første 'James Bond'-film film, Harry Saltzman og Albert R. Broccoli, blev vilde med ham efter at have set ham gå:

»Vi gav ham rollen uden en prøve,« har Saltzman udtalt ifølge New York Times.

Men filmens skaber - Ian Fleming - der har skrevet manuskriptet, var ikke begjstret for den høje, skotske skuespiller.

»Jeg leder efter ‘kommandør Bond’ og ikke en forvokset stuntman,« vrissede Fleming ifølge The Guardian.

Den bedste nogensinde. De øvrige 007 James Bonds var også fremragende, men ingen som ham. SÅ mange gode oplevelser har Sean Connery givet os gennem årene. Tak. ære være hans minde. #dkpol https://t.co/RYUQ7sOyh1 — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) October 31, 2020

Angiveligt skiftede han dog mening, da hans kæreste sagde, at hun mente, at Connery havde den 'rette seksuelle tiltrækningskraft'.

Selv om rollen som 'Agent 007' gjorde ham til en legende, så var den bramfrie Connery dog ikke selv så begejstret for at blive sammenlignet med Bond.

I forbindelse med premieren på den fjerde 'Bond-film' i 1965, belærte Connery ifølge CNN en journalist om, at han gerne ville ses som andet end ‘James Bond’.

»Der er en masse ting, som jeg gjorde før Bond - som at spille på den klassiske scene - men det bliver der ikke skrevet om. Så, ser du, dette Bond-image er på en måde et problem og lidt kedeligt, men man må jo bare leve med det,« lød det fra Connery.

Sean Connery blev slået til ridder af den britiske dronning. Her viser han sin medalje, som han modtog ved samme lejlighed. Foto: POOL Vis mere Sean Connery blev slået til ridder af den britiske dronning. Her viser han sin medalje, som han modtog ved samme lejlighed. Foto: POOL

Men selv om Connerys egen begejstring for James Bond tilsyneladende var begrænset, så ændrer det ikke på, at han havde hobevis af fans, der elskede ham som som den britiske helt, der var på mission for dronningen.

Ifølge Jacob Wendt Jensen, der er filmanmelder for Jyllands-Posten og forfatter til en bog om netop James Bond, er der da heller ingen tvivl om, at Connerys rolle som James Bond var noget for sig selv:

»Der er ingen tvivl om, at Sean Connery er den ægte James Bond,« udtaler han til Ritzau.

Han begrunder det med, at Connery dels var den første, og dels at han viste ‘hvor skabet skulle stå’. På den måde satte han barren højt for hans efterfølgere.

Min favoritt James Bond, Sean Connery er død 90 år gammel. R.I.P pic.twitter.com/HcvJPVqC8p — Anne-Karin Kolstad (@AnneKarinK) October 31, 2020

Desuden nævner Jacob Wendt Jensen også, at Sean Connery havde en flot filmkarriere efter James Bond.

Sean Connery indspillede sin sidste Hollywood-film, "Det hemmelighedsfulde selskab", i 2003.

Lørdag sov han ind i en alder af 90 år.

Han døde på Bahamas, hvor han boede.