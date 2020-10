'Two and a Half Men'-skuespillerinden Conchata Ferrell er død i en alder af 77 år.

Hun døde 12. oktober af komplikationer som følge af et hjertestop.

Ifølge Deadline døde Conchata Ferrell fredfyldt omgivet af sin familie på Sherman Oaks Hospital i Californien.

Den 77-årige skuespillerinde er nok bedst kendt for sin rolle som husholdersken Berta i serien 'Two and a Half Men.' En rolle, som hun to gange er blevet Emmy-nomineret for.

Conchata Ferrell (anden fra venstre) sammen med holdet bag hitserien 'Two and a Half Men' i 2009. Foto: MARK RALSTON Vis mere Conchata Ferrell (anden fra venstre) sammen med holdet bag hitserien 'Two and a Half Men' i 2009. Foto: MARK RALSTON

I serien spillede hun blandt andet over for Charlie Sheen, Ashton Kutcher og John Cryer.

Sidstnævnte hylder sin medspiller på Twitter i kølvandet på nyheden om det tragiske dødsfald.

'Hun var et smukt menneske,' skriver Jon Cryer og tilføjer:

'Jeg græder for den kvinde, jeg kommer til at savne og den glæde, hun bragte til så mange.

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR — Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020

Foruden rollen i 'Two and a Half Men' har Conchata Ferrell medvirket i andre hit-serier som blandt andet 'Skadestuen' og 'Buffy the Vampire Slayer'.

Den 77-årige skuespillerinde har i en længere periode haft problemer med helbredet og har siden december sidste år, hvor hun fik diagnosticeret en livstruende infektion i nyrerne, været ud og ind af sygehuset.

I maj blev Conchata Ferrell indlagt på intensiv med komplikationer som følge af infektionen. Kort tid efter fik hun et akut hjertestop, som varede ti minutter, inden lægerne fik liv i hende.

Skuespillerinden var derefter indlagt i fire uger, inden hun i juni blev overflyttet til et restitutionscenter, hvor hun blev tilsluttet både respirator og et dialyseapparat.

Conchata Ferrell efterlader sig ægtemanden Arnie Anderson, datteren Samantha samt to steddøtre.