I 15 sæsoner har hun troligt siddet ved det aflange bord. Har været ved at kamme over af begejstring eller har set med strenge øjne ud på dansegulvet, når hun hev dommerskiltet frem. Seerne har elsket hende.

»Og jeg elsker også 'Vild med dans',« siger Britt Bendixen, som på grund af akutte hjerteproblemer sidste efterår måtte overlade stolen til Marianne Eihilt.

Nu er hun dog atter fit for fight. Men vender hun tilbage, når den nye sæson ruller over skærmen til efteråret?

»Det er jo udsat en måned, så det starter først til oktober. Men som det er er blevet en tradition, holder direktionen og produktionen bag både publikum og dem, der skal ansættes, hen i spænding. Så jeg har endnu ikke hørt noget,« smiler Britt Bendixen gådefuldt og griner over, hvor tæt hun faktisk var på overhovedet ikke at blive en del af det populære underholdningsprogram.

De bedste fra Britt Når seerne elsker Britt Bendixen i ‘Vild med dans’, skyldes det ikke kun, at hendes dygtighed og kompetence som dommer.

Den 78-årige dommer er nemlig også leveringsdygtig i skønne citater. Her får du en håndfuld af de bedste:

»Med dit skælmske blik, ville jeg have troet, at det var et overstået kapitel.« Sagt til skuespillerinde Ena Spottag, der i 2015-udgaven fortalte, at hun var tvilling i stjernetegn, men havde jomfruen i ascendanten.

»Hvor er du flot, høj og bred. Det er ligesom, hvis man så en tegnefilm med en lækker, stor, sort bjørn.« Sagt til tidligere håndboldspiller Daniel Svensson i 2018-udgaven.

»Jeg har hele tiden troet, at du var en højt begavet mand. Men hvis du ikke kan lære at danse bedre på en uge, er du ikke så begavet, som jeg troede«. Sagt til kajakroer Rene Holten i 2017-udgaven..

»Den der lille, frække numse. Altså, vidunderligt!« Sagt om musiker Thomas Buttenchøns bagdel i 2016-udgaven.

»I har da stået model til det par, man ser på toppen af kransekagen ved bryllupper.« Sagt til cirkusartist Patrick Berdina og danser Jenna Bagge i 2015-udgaven.

»Jo, ser du,« starter hun med spil i øjnene, læner sig ind over bordet og retter på brillerne i panden.

I flere år havde Britt Bendixen overvejet at stoppe med dansen. Ligesom hendes mor havde gjort det i sin tid. Hver gang røg tanken tilbage på hylden, fordi der dukkede et sjovt tilbud op. Men nu skulle det være.

»Så ringede de i 2004 fra 'Vild med dans', som ingen jo kendte til dengang. De forklarede plottet, det lød lidt for meget, som om det var nogen, der ikke kunne danse, der skulle gøres til grin. Og det bryder jeg mig altså ikke om,« forklarer Britt Bendixen med bestemt og fast stemme.

Men da BBC – som har skabt og ejer tv-konceptet – kort efter kom til Danmark for at caste dommere til den danske udgave, sagde Britt Bendixen alligevel ja til, at de gerne måtte teste hende.

Britt Bendixen har aldrig været bleg for at give en lille opvisning og vise, hvordan trinene kunne have set ud. Foto: Camilla Rønde Vis mere Britt Bendixen har aldrig været bleg for at give en lille opvisning og vise, hvordan trinene kunne have set ud. Foto: Camilla Rønde

»14 dage senere ringede de igen. Jeg var blevet udtaget. BBC syntes, at jeg var fantastisk. Så om jeg ville være med? Ja ja, det ville jeg da gerne,« griner Britt Bendixen, som efter en tid for første gang mødte sin meddommere Anne Laxholm, Jens Werner og Kim Dahl til et prøveoptagelse.

Men først skulle de fire dommere instrueres.

Det er normal kutyme i ‘Vild med dans’ i hele verden, at alle har en rolle. En er vred, en er glad, en er ond, og en er meget begejstret’, fik de at vide.

»Jamen, det kan jeg ikke, sagde jeg med det samme. Jeg er ikke skuespiller. Jeg kan kun være mig selv. Anne sagde det samme. 'Så kan vi ikke være med,' sagde vi begge. Rigtig tøset,« griner Britt Bendixen.

Det var tæt på, at de populære dommere slet ikke kom med i 'Vild med dans'. De nægtede nemlig at spille skuespil. Foto: Claus Bech Andersen Vis mere Det var tæt på, at de populære dommere slet ikke kom med i 'Vild med dans'. De nægtede nemlig at spille skuespil. Foto: Claus Bech Andersen

»Og tænk dig, så fik vi lov til at være os selv. Som det eneste dommerteam i hele verden. Er det ikke sjovt?« kommer det med et stort smil fra den populære dommer, som altså endte med at få grønt lys fra de store bosser i BBC. Fik lov til at være sig selv.

»Vi opførte os jo som to åndssvage, småfornærmede tøser. Men vi fik vores vilje,« siger hun veltilfreds og indrømmer, at hun aldrig havde drømt, om at 'Vild med dans' skulle gå hen at blive så stor en succes.

Snart er det tid til sæson 18. Men bliver det med Britt Bendixen ved bordet?

»Jeg har talt med TV 2 en enkelt gang, hvor de spurgte, om jeg ville være interesseret, og jeg svarede, at det ville jeg da så sandelig. For jeg synes jo, at jeg er rask nok til det nu,« forklarer hun og fortsætter:

Vil du have Britt Bendixen tilbage i 'Vild med dans'?

»Så sagde de, at jeg ville høre nærmere. Og nærmere er det så åbenbart ikke endnu. Men der er stadig et par måneder til, så jeg er ikke bekymret,« griner Britt Bendixen og trækker bare på skuldrene:

»Jeg aner ikke, hvad der sker.«