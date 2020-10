Hvis ikke han i januar var blevet annonceret i rollen som superskurken Pingvinen i den kommende Batman-film, så ville det nok være svært at se, hvem det er, der optræder på billedet over artiklen.

Spritnye billeder fra settet på Matt Reeves kommende film ’The Batman’ viser nemlig en brovten, halvskaldet og arret fyr, som bestemt ikke ligner den Colin Farrell, man kender.

Den 44-årige Hollywood-skuespiller spiller rollen som Oswald Cobblepot – bedre kendt som gangster-skurken Pingvinen, hvilket har krævet en del makeup.

Faktisk så meget, at hans kollega 'Westworld'-skuespilleren Jeffrey Wright ikke kunne genkende ham forud for optagelserne.

Den irske skuespiller Colin Farrell, som man normalt kender ham. Foto: Geoff Robins Vis mere Den irske skuespiller Colin Farrell, som man normalt kender ham. Foto: Geoff Robins

»Jeg har arbejdet sammen med makeup-artisten før, og det er bare utroligt. Colin ankom til settet en dag, og jeg gik lige forbi ham. Jeg var sådan: 'Okay, hvad foregår der, hvor er Colin, og skal vi ikke snart filme?'. Det var virkelig imponerende,« siger Jeffrey Wright til Gamerant.

Makeupartisten på 'The Batman' er Naomi Donne, som blandt andet har arbejdet på flere James Bond-film og scoret en Oscar-nominering for sit arbejde på 1917.

Det er den tidligere 'Twilight'-stjerne og 'Tenet'-skuespiller Robin Pattinson, der får titelrollen som Batman.

Catwoman bliver spillet af Zoë Kravitz, mens også John Turturro, Paul Dano og Andy Serkis at finde på rollelisten.

'The Batman' skulle have haft premiere i juni næste år, men grundet corona-epidemien – og at hovedrolleindehaveren Robert Pattinson blev ramt af covid-19 – er premiere udskudt til oktober.