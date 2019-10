Det så legende let ud, da sanger Coco O. og danser Morten Kjeldgaard indtog dansegulvet fredag aften.

Quicksteppen gled flot, og de fik aftenens topkarakter fra dommerne, så ingen havde bemærket at Coco O. i virkeligheden var syg.

Hun fortalte efter showet, at hun var overrasket over, at det gik så godt, da hun havde haft feber hele ugen,

»Jeg havde ikke regnet med at få så gode point overhovedet,« lyd det fra sangeren.

Hun fortalte, at hun skulle direkte hjem og sove.

Desuden havde hun klaret sig igennem aftenen på piller. Alt muligt lækkert, grinede hun.

Coco O. fortalte, at hun syntes, Quicksteppen havde været den sværeste dans indtil videre, så hun var lettet over, det var overstået.

Hendes makker Morten Kjeldgaard kunne desuden fortælle, at da de havde set de andre par danse, var de blevet nervøse.

Han understregede, at niveauet bare er rigtig højt efterhånden.

Coco O. har været sanger i bandet 'Quadron' tidligere.

Desuden har hun boet i Los Angeles i seks år, men flyttede tilbage til Danmark i 2018.

I næste uge skal hun og dansepartner Morten Kjeldgaard danse sammen med de seks andre tilbageværende par i 'Knæk cancer'-udgaven af 'Vild med dans.'