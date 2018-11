Verdensstjernen George Clooney og hans hustru Amal står til at få en helt særlig rolle, når Hertuginden af Sussex, Meghan Markle, og prins Harry bliver forældre.

Det er nemlig så godt som sikkert, at Clooney-parret bliver gudfar og gudmor til barnet, skriver Daily Mail.

Avisen har talt med George Clooneys fætter, Ben Breslin, der så godt som bekræfter det.

»Jeg er stor tilhænger af det. Han vil være en fantastisk gudfar, han vil være fantastisk som hvad som helst – han er god fyr,« siger Ben Breslin til Daily Mail.

George Clooney og Amal Clooney ankommer til prins Harry og Meghan Markles bryllup. Foto: POOL Vis mere George Clooney og Amal Clooney ankommer til prins Harry og Meghan Markles bryllup. Foto: POOL

De to par har været venner i noget tid. Harry og Meghan har blandt andet besøgt Clooney’erne i deres luksusresidens ved Lake Como.

Det er især et længerevarende venskab mellem Amal Clooney og Meghan Markle, der er udslagsgivende for, at Clooney-parret nu står til at få en særlig rolle i barnets liv.

Avisen beskriver, hvordan George Clooney og prins Harry med tiden også er begyndt at blive gode venner, efter de to par har tilbragt en del tid sammen det seneste år.

Det er endnu uvist, hvornår prins Harry og hertuginde Meghans barn skal ankomme til verden.

Det royale par offentliggjorde graviditeten i oktober, og derfor er det oplagt, at fødslen sker en gang til foråret.