Den amerikanske skuespiller og instruktør Sondra Locke er død, 74 år gammel.

Hun havde gennem mere end 13 år et forhold til kollegaen Clint Eastwood.

Det skriver flere udenlandske medier, blandt dem magasinet Variety.

Locke, som blev nomineret for en Oscar for sin første filmrolle i 'The Heart is a Lonely Hunter', døde 3. november.

Actress and Director Sondra Locke, Clint Eastwood's Former Girlfriend of 14 Years, Dies at 74 https://t.co/eA4mtrl403 — People (@people) December 14, 2018

Ifølge mediet Radar Online led hun af bryst- og knoglekræft, og hun skulle også allerede være blevet stedt til hvile.

Hun mødte Clint Eastwood i 1975 under indspilningerne til filme 'The Outlaw Josey Wales', og de spillede sammen i flere film i løbet af 70'erne.

Forholdet mellem dem endte brat i 1989, da Sondra Locke hævdede, at Eastwood havde fjernet alle hendes ejendele og skiftet låsene på deres hjem.

Actress Sondra Locke has died at age 74. Locke was nominated for an Oscar for her first film role in 1968's "The Heart is a Lonely Hunter," but was best known for the six films she made with Clint Eastwood, starting with "The Outlaw Josey Wales" in 1976. https://t.co/8qcmzwmDCr pic.twitter.com/ZPmi1Sc8yu — ABC News (@ABC) December 14, 2018

Hun lagde sag an mod ham, men de endte med at indgå forlig.

Få år senere - i 1995 - anklagede hun ham for bedrageri. Denne gang blev striden løst uden rettens indgriben.