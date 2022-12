Lyt til artiklen

Søndag 1. januar lancerer DR P1 og Clement Kjersgaard det nye program 'Akkurat'.

Det afslører sidstnævnte på sin Twitter.

»Ideen er egentlig at lave en søndagsavis på radio. Ligesom man i en søndagsavis har første og anden sektion, så har vi altså noget tilsvarende,« forklarer Clement Kjersgaard til B.T. om programmerne, der fra årsskiftet sendes om søndagen fra 14-16, hvor den første time vil handle om dansk politik, mens anden time vil granske den globale dagsorden.

Det var under coronanedlukningen, at tv-værten atter fik øjnene op for at lave radio. Noget han ellers ikke har gjort sig i, siden han var teenager.

»Det var jo interessant at gå tilbage til det at lave radio, og så fik jeg denne her idé i efteråret, fordi jeg simpelthen synes, der er så meget at snakke om, diskutere og dække – både i forhold til dansk politik, men også i forhold til det globale billede,« fortæller Clement Kjersgaard og tilføjer:

Den kommende vært på 'Akkurat' forklarer dog, at programmet ikke nødvendigvis vil gennemgå den forgangne uge punkt for punkt, men gribe fat om de større temaer og spørgsmål, der rejses i tiden.

»På papiret er det jo et nyhedsprogram, men sådan kommer lytterne ikke til at opleve det. Det bliver noget andet. Det kommer til at reflektere den grad af uforudsigelighed, der er i tiden.«

Helt konkret er der to »motorer«, som Clement Kjersgaard selv betegner det, for at lave programmerne.

»Det er dels den her fuldstændig historiske situation i dansk politik, hvor meget har forandret sig det seneste år. Den anden ting er selvfølgelig den internationale dagsorden i forhold til klimaet, Ukraine og USA og Kina,« forklarer han.

Derudover gør han det klart, at man vil få en masse gæster i studiet – som minimum fem per udsendelse.

»Vi kommer til at se en række partiledere i starten af året, så lytterne kommer til at møde en række af hovedaktørerne i dansk politik,« lyder det blandt andet.