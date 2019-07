Lidt detektivarbejde førte til, at den kendte kok og iværksætter Claus Meyer som blot 14-årig fandt ud af, at hans far var hans mor utro.

Kort tid efter blev hans forældre skilt.

Det fortæller han i et interview med Alt for damerne, hvor han fortæller om sin barndom og opvækst i den lille by Sundby på Lolland.

En opvækst, hvor hans forældre havde travlt med deres eget liv, og hvor Claus tidligt lærte at klare mig selv.

I interviewet fortæller han, at det var ham, der som 14-årig fandt ud af, at hans far havde et forhold til en anden kvinde.

»Jeg havde det på fornemmelsen, og en dag, hvor hun ringede, tog jeg telefonen og lagde mærke til nummeret. Så lavede jeg lidt detektivarbejde og fandt ud af, at min fars bil holdt ude på adressen, og så kunne jeg godt lægge to og to sammen,« fortæller han til Alt for damerne og fortsætter:

»Og så sagde jeg det til min mor. Jeg husker det ikke som særlig smertefuldt, spørg mig ikke hvorfor. Måske havde jeg set det komme. Måske var jeg glad for, at han flyttede.«

Efter skilsmissen blev Claus Meyer boende hos sin mor.

I årene op til havde han tilbragt meget tid sammen med sin mormor, mens hans forældre - som havde fået ham, da de begge var under 20 år - 'havde meget travlt med deres eget liv'. Men mormoderen døde nogenlunde samtidig med forældrenes skilsmisse. Det har han fortalt i et tidligere interview med Alt for damerne.

Efter skilsmissen begyndte hans mor at drikke, og det betød, at Claus Meyer allerede som ung teenager blev nødt til at lære at klare sig selv.

I interviewet med Alt for damerne forklarer den kendte kok, at det lærte ham at kommunikere med andre, hvilket han siden har haft glæde af i sit voksenliv.

55-årige Claus Meyer danner privat par med hustruen Christina Meyer Bengtsson. Sammen har de tre døtre.