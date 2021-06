»Jeg kastede faktisk op i går nat i ren skyldfølelse over, at jeg ikke har grebet ind med mine informationer og hjulpet hende.«

Sådan reagerede Hollywoodagenten Claus Hjelmbak, da han natten til torsdag dansk tid hørte Britney Spears i et retsmøde fortælle om værgemålet, som hendes far, Jamie Spears, siden 2008 har haft over hende.



Det skete med flere kraftige vendinger og påstande fra den 39-årige popstjerne.



»Det, jeg har været igennem, er demoraliserende. Jeg har aldrig sagt det offentligt – jeg troede ikke, at nogen ville tro mig. Jeg lyver ikke. Jeg ønsker bare at få mit liv tilbage. Det har varet i 13 år, og det har været nok,« sagde hun blandt andet, ligesom hun fortalte, at hun ikke må tage til lægen og få fjernet sin spiral, så hun kan blive gravid.

Når Claus Hjelmbak reagerer så voldsomt, skyldes det en stor kærlighed til vennen Britney Spears – og chokket over et årelangt bedrag fra Jamie Spears.

»Britney og jeg mødtes for 20 år siden gennem Snoop Dogg. Så der har været et venskab, og så holdt jeg hendes fødselsdag tilbage i 2008 i Los Angeles,« siger Claus Hjelmbak til B.T.

»Jeg var en af dem, der i gamle dage ringede til hendes forældre og sagde, at det var på tide, hun fik hjælp. Jeg troede dengang, at jeg endelig havde fået hende på rette spor. Jeg har holdt kontakt med faren de sidste 12 år og stolede på ham. Stolede på, at han tog sig af Britney.«



Men de forklaringer Claus Hjelmbak gennem årene har hørt fra Jamie Spears, stemmer overhovedet ikke overens med det, han i nat hørte fra Britney Spears' egen mund.

Han har også allerede taget kontakt til Britney Spears advokat og fortalt, at han er klar til at vidne for hende. Det vil ikke være første gang, Claus Hjelmbak gør dette, da han også i 2012 vidnede til Britney Spears' fordel i en sag mod Sam Lufti.



Gennem de sidste 12 år har han haft månedlige samtaler og mailkorrespondancer med Jamie Spears – en mand han indtil nu har troet på.

»Jeg er fuldstændig i chok for at sige det meget, meget mildt. Jeg er i kontakt med hendes folk og vil selvfølgelig sende alle de e-mails, jeg har mellem mig og Britneys far, for jeg føler virkelig, at jeg er blevet ført bag lyset.

Ovenpå nattens afsløringer har han sendt en mail til Jamie Spears, som B.T. har fået lov til at bringe.

Claus Hjelmbak har allerede besluttet at skære alle bånd til Jamie Spears og Britney Spears manager, Larry Rudolph.

»Jeg håber virkelig, at han (Larry Rudolph, red.) bliver udstødt i Hollywood efter det her, og at alle hans andre stjerner forlader ham.«



Gennem årene har Claus Hjelmbak flere gange forsøgt at komme i direkte kontakt med Britney Spears, men hver gang har svaret fra hendes far og team lydt, at stjernen var syg.

De lod dog Claus Hjelmbak komme til en masse af hendes koncerter og se hende på afstand, da hun spillede i Las Vegas, for at overbevise ham om, at hun havde det godt.

Claus Hjelmbaks mail til Jamie Spears Kære Jamie



Jeg bekymrer mig faktisk om dig, men det er på tide, at dig og Larry træder tilbage og lader Britney leve sit liv. Vi har haft mange skønne samtaler igennem årene og nogle knap så gode.



Vi har talt sammen i telefon så mange gange, og det har mest været behagelige samtaler, nogen hvor jeg har tvivlet, og nogle hvor jeg var bekymret for dit helbred. Mit ønske er, at du fremover vil fokusere på dit eget helbred og lade din datter være.



Larry er åbenlyst en forfærdelig igle, hvilket jeg har lært gennem min kommunikation med ham henover årene. En ren djævel!



Du har ringet til mig skidefuld, bedt mig om kvinder og talt nedladende om Carmen Electra, så mit venskab med hende gik i stykker.



Du har fået mig til at fortryde, at jeg for 12 år siden ringede til dig og bad dig om at være der for din datter.



Jamie! Giv slip, pas på dig selv, og lad din datter leve sit live. Hun fortjener meget mere end din og Larrys kontrol.



»Men jeg måtte ikke snakke med hende, og det kan jeg sgu da godt forstå nu, at de ikke ville have.«



Og selvom han er rystet over, hvor blind og dum han har været, er Claus Hjelmbak også stolt ovenpå nattens afsløringer.



Han er ikke i tvivl om, at det var den »rigtige« Britney, verden hørte i nat.

»Hun talte fra hjertet, jeg kender hendes talemåde, og der var ikke nogen, der havde skrevet det for hende, det var hendes egne ord.«

»Britney er en meget sød, stille pige, så at hun overhovedet har samlet kræfter til at turde gøre det her, det er så stærkt. Men hold kæft, hvor er jeg glad for, at hun endelig gør det, så hun kan få sig et liv.«



Claus Hjelmbak er for øjeblikket i Danmark i forbindelse med sit arbejde. Her har han blandt andet været sammen med sin veninde, Michael Jacksons søster, La Toya Jackson.



»At være i den her glædesrus med La Toyas besøg, og så få den her med Britney nogle dage efter, det var hårdt, det var meget hårdt.«



Når han vender tilbage til USA, er han også mere end klar til at gøre alt, hvad han kan for at hjælpe Britney Spears. Og så glæder han sig især til én ting.

»At give hende et kæmpe kram igen og bare se den glade pige, jeg kendte for mange år siden,« siger Claus Hjelmbak.