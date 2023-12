Det var et hårdt slag for den tidligere tv-vært Claus Elming, da han sidste år mistede sin mor, Inge-Lise Elming.

Dødsfaldet kom meget uventet kort før, at mor og søn skulle på en længere tur sammen. Og det var Claus Elming, der fandt moderen, der var faldet om.

Det fortæller han nu i podcasten 'Uperfekt med Vilje'.

Her fortæller Claus Elming om det, han kalder, 'en vild historie'.

Claus Elming. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

For dødsfaldet skete meget uventet. Hans 82-årige mor var kommet til København, da hun sammen med Claus Elming skulle en tur til USA.

Han havde hentet sin mor på Hovedbanegården, hvor hun jublede af begejstring.

Sammen tog de hjem til Elmings lejlighed for at få en kop te.

»Og så vil jeg lige lave en kop te til hende. Og så går hun på toilettet. Og jeg går ind med de her to kopper te i stuen, og hun er lidt længe på toilettet, og jeg tænker, at det var sgu da underligt. Så går jeg ud og banker på døren og siger 'Mor', og så åbner jeg døren, og så ligger hun ude på badeværelsesgulvet og er faldet om med en hjerneblødning,« fortæller Claus Elming.

Claus Elming var i mange år 'Vild med dans'-vært. Her ses han sammen med Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Thomas Freitag

Han får tilkaldt ambulancen, og hans mor bliver hurtigt hentet, kørt på hospitalet og skannet, men der er intet at gøre.

På hospitalet bliver hun dog holdt i live længe nok til, at hendes mand og Claus Elmings lillebror kan nå at komme og sige farvel.

I podcasten fortæller Claus Elming, at hans mor var en helt speciel kvinde, der altid havde noget ekstra overskud at give ud af.

Han fortæller også, at han tænker rigtig meget på moderen, der havde gjort karriere som fysioterapeut, hvilket også havde ført til, at hun havde fået en stor kontaktflade af mennesker.

Claus Elming, da Miss Danmark 2023 skulle kåres ved et finaleshow i Cirkusbygningen i København. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Da hans mor var så stort et livsstykke, valgte familien at lave en fejring i stedet for en traditionel begravelse, hvor man fokuserer mere på sorg. Her satte de fokus på alle de gode ting, som moderen havde gjort gennem sit liv.

Claus Elming blev inspireret til dette af de amerikanske bekendte, som han og moderen skulle have besøgt.

Den form for begravelsesfejring nåede han at opleve endnu en gang blot to måneder efter sin mors dødsfald, da den kendte 'Vild med dans'-dommer Britt Bendixen døde.

Som mangeårig tidligere 'Vild med dans'-vært havde Elming et nært kendskab til Bendixen og deltog i hendes begravelse, som han beskriver som en 'Celebration of life' med dans, sang og musik.

Claus Elming er 54 år og har tidligere være vært på TV 2 Sporten, ligesom han i 12 år også var 'Vild med dans'-vært.

For seks år siden droppede han dog livet som tv-vært og har siden blandt andet lavet nogle podcast om sport.

Da Ritzau i juni spurgte ham, om han havde planer om at vende tilbage til skærmen, var svaret nej.

»Jeg har det egentlig super godt med det, for jeg går og hygger mig med de ting, jeg laver,« fortalte han dengang