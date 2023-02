Lyt til artiklen

Britt Bendixen sov stille ind lørdag morgen efter kort tids sygdom.

Det 81-årige danseikon satte sig fast i offentligheden som kontant, men charmerende dommer i 'Vild med dans', og det var også fra TV 2s dansekonkurrence, den tidligere vært på programmet Claus Elming lærte hende at kende.

»Hun var en vidunderlig kvinde. Jeg sætter utrolig stor pris på alle de år, som jeg havde sammen med hende, og er taknemmelig for, at jeg lærte hende at kende,« fastslår tv-værten over for B.T.

Han beskriver deres forhold som »nært« og »helt magisk«.

Men Claus Elming nåede aldrig at høre om Britt Bendixens sygdom, førend hun gik bort efter et kort sygdomsforløb, 81 år gammel.

Derfor kom dødsfaldet som et stort chok for ham, forklarer han.

»Det kan jo gå vanvittigt stærkt, når man kommer dertil. Så mit råd til alle, der har forældre, bedsteforældre eller andre nære i den alder: Husk at nyde dem! Sæt pris på dem, så længe de er der, for lige pludselig er de der ikke.«

Selv mistede Claus Elming sin mor, der også gik bort som 81-årig, for et par måneder tilbage.

»Hellere et hurtigt end et langt og traumatisk sygdomsforløb. Det oplevede jeg med min mor også, så det vil jeg ønske for alle,« understreger Claus Elming.

Dommer Britt Bendixen og vært Claus Elming havde det altid sjovt sammen i deres tolv år i 'Vild med dans'. Her gav de selv et nummer på dansegulvet tilbage i semifinalen i 2014-sæsonen. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Dommer Britt Bendixen og vært Claus Elming havde det altid sjovt sammen i deres tolv år i 'Vild med dans'. Her gav de selv et nummer på dansegulvet tilbage i semifinalen i 2014-sæsonen. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Personligt nåede han aldrig at mærke alderen tynge Britt Bendixen.

»Hun var beleven, hun var sjov og hun var skarp. Jeg plejede at kalde hende the smiling assasin (den smilende snigmorder, red.), for hun kunne være virkelig, virkelig barsk med sine ord, men sendte alligevel danserne af sted med et smil,« siger tv-værten om deres mange år sammen i 'Vild med dans'.

Ikke mindst mindes han deres »specielle jargon«, og hvordan de fast i deres fælles sæsoner i 'Vild med dans' fra 2006 til 2017 jokede med, at Britt Bendixen denne gang var gået over stregen og ikke behøvede møde op til den følgende fredag.

»Så grinede vi, og det slog aldrig fejl, selvom det var fredag efter fredag i 12 år,« siger Claus Elming og kommer til at grine igen.

Ikke mindst understreger han, hvor vigtig en figur Britt Bendixen var for danseprogrammet.

»'Vild med dans' havde ikke været det samme uden hende,« er Claus Elming sikker på.

»Hun gav dommerpanelet noget helt unikt. Hun var en karakter. I andre realityprogrammer er der også en karakter, der stikker ud – som Blachman i 'X Factor' – og det gjorde Britt, og det gjorde 'Vild med dans' til det, det var.«

Britt Bendixen fyldte 81 år i januar. Lørdag 18. februar sov hun stille ind efter kort tids sygdom. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Britt Bendixen fyldte 81 år i januar. Lørdag 18. februar sov hun stille ind efter kort tids sygdom. Foto: Søren Bidstrup

Britt Bendixen formåede da også ved mangen lejlighed at vække opsigt i 'Vild med dans'.

Særligt var der dog én ting, som undrede Claus Elming – nemlig mystikken med de to par briller, hun gerne bar på samme tid.

»Det nåede jeg aldrig at finde ud af, hvad handlede om,« siger han og kommer til at grine igen.

Britt Bendixen blev 81 år og sov stille ind om morgenen lørdag 18. februar.

Hun efterlader sig sin mangeårige partner, den 62-årige it-projektleder Marianne Nyboe, foruden sin 50-årige søn, instruktøren Niclas Bendixen, som hun fik med den afdøde koreograf Gene Nettles.

Derudover havde hun barnebarnet Axel, som sønnen har med skuespiller Trine Dyrholm.