Debatten om sexchikane i den danske mediebranche er for alvor blusset op. 1.615 kvinder har skrevet under på en støtteerklæring til Sofie Linde, og at der er så mange, kommer bag på en garvet mand i branchen.

»At det er så massivt, det er noget overraskende. Det må jeg indrømme. Det havde jeg ikke forestillet mig.«

Sådan udtaler den tidligere tv-vært og nuværende sportsjournalist Claus Elgaard.

Han debuterede i den danske mediebranche i 1988 hos DR. Tre år senere skiftede han til TV 2, hvor han var frem til 2006. Og når han tænker tilbage på de tre årtier, så kender han ikke selv til episoder med sexchikane i mediebranchen.

Claus Elgaard var i mange år vært hos TV 2 Sporten. Foto: Claus Bech Vis mere Claus Elgaard var i mange år vært hos TV 2 Sporten. Foto: Claus Bech

»Nej. Dem, der udsætter andre for det, siger ikke, at de har lavet den slags tilbud. Og kvinderne har ikke talt højt om det på redaktionen.«

»Jeg er dog ikke så naiv, at jeg ikke troede, det fandt sted. Men jeg har ikke oplevet, at det er noget, man har talt om.«

Ikke desto mindre er det, ifølge Claus Elgaard, ubehageligt at have været så uvidende på området, når man tager de mange underskrifter til Sofie Linde i betragtning.

»Det er ubehageligt, at man dagligt har gået med sine kollegaer, som man sætter pris på – man er næsten mere sammen med dem end børn og ægtefæller – uden at lægge mærke til det. Det synes jeg, er ubehageligt at tænke på.«

»Men vi lever måske bare i en tid nu, hvor det er mere legalt at sige højt, og heldigvis er der så kommet det her vindue. Det er jo forfærdeligt, hvis der er så mange kvinder, der har følt sig forurettet.«

B.T. har talt med journalist og tv-vært Jes Dorph Pedersen, der synes, at den nuværende periode heller ikke er ligetil for mændene på grund af en ubehagelig mistænkeliggørelse, hvilket Elgaard er på linje med.

Claus Elgaard indrømmer også, at hans egen adfærd har været skimmet igennem de seneste dage.

»Man tænker da selv tilbage. Hvad har man sagt ved kaffemaskinen, og hvad har man skrevet i den besked dér. Det er en naturlig reaktion, tror jeg.«

TV-værten Claus Elgaard. Foto: Claus Bech Vis mere TV-værten Claus Elgaard. Foto: Claus Bech

»Jeg føler nu, jeg har meget god samvittighed, men alle er jo med i baljen på en måde,« mener 57-årige Elgaard.

Han mener videre, at det er helt på sin plads, at debatten om seksuel krænkelse i mediebranchen er kommet frem.

»Det er ligesom racisme. Ingen mennesker går ind for det her, og ingen mennesker kan i min optik bifalde seksuel chikane,« siger Claus Elgaard, der samtidig ikke håber, at debatten kammer over på sigt:

»Vi skal jo ikke derover, hvor man ikke må sige, ‘du ser godt ud’, og ‘du står sgu skarpt’. Det var der en, som sagde til mig forleden. Hvis vi kommer derhen, så er det svært at komme på arbejde. Tør man så rose nogle mere? Dér synes jeg for guds skyld ikke, at vi må lande,« mener Elgaard og tilføjer:

»Men helt overordnet: Lortet skal udryddes, og selvfølgelig skal vi have ryddet op. Og jeg er meget spændt på, om der kommer noget tilsvarende fra andre brancher. Jeg tror, det er dybt naivt at tro, at det ikke foregår andre steder.«

Claus Elgaard er i dag ansat som vært og sportsjournalist hos Radio4.