»Det her, det er for livet.«

55-årige Claus Dalby besluttede i marts sidste år, at det skulle være slut med at spise usundt. I dag har han tabt 40 kilo - og så på kun 40 uger.

»Jeg tog grydeskeen i den anden hånd. Der skulle ske noget,« siger forfatter og tv-personligheden, da B.T. taler med ham.

Han havde læst i en artikel, at man i 50-års alderen var i høj risiko for at udvikle diverse livsstilssygdomme.

Jeg var godt klar over, at den var gal, og at jeg nærmest var forgiftet af sukker Claus Dalby

Selv spiste han en del kage og andre søde sager. Han kunne godt mærke, at kroppen var begyndt at sige fra.

»Jeg var godt klar over, at den var gal, og at jeg nærmest var forgiftet af sukker. Jeg har spist alt for meget sukker og mejeriprodukter,« siger han.

Hvide ris, sukker, pasta, hvidt brød, mejeriprodukter, vin i hverdagene og flere andre usunde madvarer blev sorteret fra.

Kiloene raslede af den kendte vært, du nok har set i både haveprogrammer på DR og TV2.

Hvad med sukkertrangen

Det, han var mest nervøs for, var sukkertrangen, men det viste sig, at der slet ikke var noget at bekymre sig for.

»Så snart jeg lagde kosten om, hjalp det på sukkertrangen,« fortæller Claus Dalby.

Han indrømmer dog, at han nogle gange mærker til den i de sene aftentimer. Men så spiser han bare lidt müsli eller en håndfuld rosiner, forklarer han.

»Jeg tror, at jeg før havde tænkt, at det ville være frygteligt ikke at spise sukker. Men det er det altså ikke. Jeg har det meget bedre i dag,« siger en glad Claus Dalby.

Efter han opdagede, hvor godt han har det i kroppen, når han ikke længere spiser al den usunde mad, som han før havde været så glad for, besluttede han at dele det med andre.

Han skrev bogen 'SLANK - plantemad fra mit grønne køkken.'

En bog fyldt med opskrifter, men helt uden kød. Det er nemlig også noget, Claus Dalby har skåret ned på.

»Hvis man har den der kødtrang, så kan det være en god idé at lave noget, der skal steges,« siger han.

Vis dette opslag på Instagram Nøddefrikadeller I min nye bog er der over 100 opskrifter på grøn mad, og jeg vil dele en af dem med jer her; nemlig nøddefrikadeller. En opskrift, som jeg har fra @kirstenskaarup Jeg er så glad og taknemmelig over alle jer, der allerede har bestilt bogen. Jeg håber, at I vil dele nogle af de salater og supper, I laver, på jeres egne sider under hashtagget #slankmedclausdalby. Hvis I laver nøddefrikadellerne, glæder jeg mig til at få jeres respons. 200 g hasselnødder 400 g squash 200 g kartofler 50 g skalotteløg 3 fed hvidløg rosmarin, frisk eller tørret 4 spsk chiafrø 100 g havregryn 1-2 dl plantemælk olie til stegning salt og peber *Rist hasselnødderne på en tør pande. *Blend squash, kartofler og hasselnødder i en foodprocessor. Alternativt kan squashen og kartoflerne rives og nødderne hakkes med en kniv. *Læg farsen på et rent viskestykke og knug så meget af væden af som muligt. *Hak løg og hvidløg og steg dem i olie. *Hak rosmarinen fint. *Rør løgene i farsen sammen med rosmarin, chiafrø, havregryn og mælk. Farsen skal være ret fast. *Smag til med salt og peber. *Lad farsen hvile en halv times tid. *Form ti-tolv frikadeller med hænderne og pres dem godt sammen. *Steg frikadellerne på en pande. #clausdalby #vegetar #greenfood #slankmedclausdalby Et opslag delt af Claus Dalby (@clausdalby) den 22. Dec, 2018 kl. 7.53 PST

Det har hjulpet ham. Dog har han ikke haft særlig svært ved at skære de usunde madvarer fra. Det har mest af alt været en spændende udfordring.

»Det har da været en udfordring for mig, for jeg vil gerne stadig have ost, æg og mælkeprodukter. Men det er også sjovt at eksperimentere med svampe, nødder og så videre,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil nødigt lyde som om, at jeg har mødt messias - men det har jeg næsten, føler jeg selv.«

Lige nu brygger han på bogen 'Hold Vægten,' som kommer ud til november.