Dagen efter årets 'Vild med dans'-sæson gik igang, startede den tilbagevendende professionelle danser Claudia Rex et reklamesamarbejde.

På sin Instagram-profil lagde hun nemlig et opslag op, hvor hun danser rundt og lovpriser det udskældte kosttilskud Vitaepro.

Overfor B.T. fortæller Claudia Rex nu, at hun ikke selv er bekendt med kritikken af kosttilskuddet, som hun fortsat er såkaldt ambassadør for.

Vitaepro-kritikken har ikke mindst været fremført af overlæge på Rigshospitalet, Bente Klarlund Pedersen, som mange også vil kende som den sundhedsfaglige ekspert i TV2-programmet 'Min sindssygt sunde familie'.

Læge og professor Bente Klarlund Pedersen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Læge og professor Bente Klarlund Pedersen. Foto: Søren Bidstrup

Hun har kritiseret, at der mangler dokumentation for kosttilskuddets virkning på mennesker.

»Videnskabens stemme kan desværre sjældent overdøve den kommercielle og poppede industri, hvor kendte ansigter fortæller, at det virker for dem,« skrev tv-lægen i en klumme, hvor hun kaldte kosttilskuddet for »reelt en vitaminpille«.

Claudia Rex fastholder dog sin opbakning til Vitaepro.

»Jeg laver kun reklame for noget, jeg prøver på egen krop, og jeg har prøvet det siden foråret, og det har fungeret rigtig godt for mig, og så kan jeg ikke rigtigt svare på, hvordan det fungerer for andre personer,« lyder det fra den dansende radiovært.

Claudia Rex har som tidligere professionel sportsdanser døjet med smerter i ledene, og dem mener hun altså, at kosttilskuddet har afhjulpet.

Tilmed har hun »fået mere overskud« og er »ikke så træt« længere.

Claudia Rex fremfører desuden - ligesom sin medambassadør, tv-vært Thomas Uhrskov - at virkningen særligt mærkes, når man ikke tager pillerne.

»Jeg kunne mærke det, da jeg stoppede med det på et tidspunkt, så kom alle smerterne lige pludselig tilbage, så på den måde, så fandt jeg ud af, at det virkede,« forklarer Claudia Rex.

Tv-lægen Bente Klarlund kalder dog kosttilskuddet for »reelt en vitaminpille«.

»Jeg har det sådan, om det så er placebo eller de ingredienser, der er i pillen, så længe det virker, og jeg får det bedre, så er det det værd,« slutter den 34-årige radiovært.