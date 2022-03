32-årige Claudia Novalee drømmer som så mange andre om at finde den helt store kærlighed – og hun er ikke bange for at sige det.

Flere gange har hun da også budt sig til på diverse datingprogrammer i jagten på den eneste ene.

»Jeg startede egentlig med at opsøge de lidt mere vovede programmer, da jeg var lidt yngre, hvor jeg meldte mig til 'Dagens Mand', og så har jeg så for nylig meldt mig til 'Alene Sammen', fordi jeg synes, konceptet er vanvittigt spændende,« fortæller Claudia Novalee til B.T.

Da det blev klart, at hun ikke blev valgt til at medvirke i sidstnævnte, stod hun egentlig tilbage med en følelse af lettelse.

»Det var meget nervepirrende, og jeg tænkte, man ville blive meget udstillet, uden det behøver være en negativ ting. Det er godt nok meget af sig selv, man giver, så jeg blev lidt lettet – men jeg havde også lyst,« fortæller hun.

Drømmen om en at dele hverdagen med nogen var dog stadig intakt.

Men på datingapps som Tinder havde Claudia Novalee ikke en fornemmelse af, at nogen gjorde sig umage for at finde ægte kærlighed. Derfor tog hun for nylig en beslutning om at prøve noget helt nyt i sin higen efter tosomhed.

Nemlig på Instagram, hvor hun har oprettet profilen lige_her_i_mellemtiden. En slags åben datingprofil. Her kan man følge Claudias datingliv, der er fyldt med både op- og nedture, råt for usødet.

På profilen er hun åben og ærlig, og deler gerne ud, når hun sidder alene en søndag aften og ville ønske, hun havde selskab af en sød kæreste. Men man kommer også med på sidelinjen på dates, hvad end de går godt eller skidt.

Noget, hun efterfølgende har fundet ud af, er mere kontroversielt i andres øjne, end hun havde regnet med.

»Jeg tør sige, hvad jeg længes efter, og jeg har det godt – jeg sidder jo ikke og græder og synes, mit liv er lort. Men man må godt have det godt og samtidigt længes efter noget, man ikke har,« siger hun.

Inden for kort tid har mere end 1.200 personer valgt at følge med på profilen – og Claudia Novalee møder stor opbakning fra både bejlere og kvinder, der beundrer hendes mod.

»Min største frygt til at starte med var, at folk ville misforstå og tænke, jeg var needy og desperat. Men det er ikke min virkelighed, og hvis jeg var det, havde jeg nok også udstrålet det,« fortæller hun og tilføjer:

»Jeg føler, jeg står frem med noget, jeg rigtig gerne vil. Og så kan man tage og føle og agere på det.«

For Claudia er det en tryghed at vide, at de mænd, der henvender sig til hende, ved, hvad hun søger og bringer til bordet. Derved oplever hun også, at flere gør sig umage i en helt anden grad, end hvad hun oplever på Tinder, for at komme på date med hende.

Men det er ikke alle tilbud, Claudia selv gør brug af. Derfor kom hun for nylig på en idé, hvor hun kunne give lidt tilbage til de troligt heppende følgere – og med ét var hun vært på sit helt eget datingkoncept: Mande-bingo.

Her var syv mænd, der desværre ikke kom på date med Claudia, villige til at blive præsenteret anonymt på hendes Instagram-profil, hvorefter hun så etablerede kontakten med de interesserede.

Noget, der – indtil videre – er kommet tre dates ud af.

Selvom følgerskaren på mere end 1.200 personer måske ikke lyder prangede for mange, så er dem, der følger med hos Claudia Novalee i den grad engagerede.

Faktisk i en sådan grad, at Claudia – efter stor efterspørgsel – også har kunnet arrangere fire dansefester i både Aarhus og København, hvor et hold af singlekvinder sammen drager ud i storbyernes natteliv.