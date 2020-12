I juni blev de sendt af sted. Skilsmissepapirerne. Efter lige godt syv års ægteskab besluttede Kelly Clarkson og Brandon Blackstock at gå hver til sit.

Det kommer dog ikke umiddelbart til at ske på fredelig vis. Mandag fik Kelly Clarkson en vigtig sejr, da hun ved retten blev tilkendt den primære forældremyndighed. Men skilsmissedramaet er kun lige begyndt.

Flere amerikanske medier – heriblandt People og PageSix – beretter således, at mens det er uklart, hvad baggrunden for skilsmissen er, så er selve skilsmissen fyldt med uenigheder.

Spørgsmålet om børnene blev der som nævnt taget stilling til mandag, og i retsdokumenterne bliver billedet af det udfordrede samarbejde mellem eksparret udpenslet:

»Konflikten mellem forældrene er taget til. Parterne har problemer med at samarbejde om forældreskabet på grund af tillidsproblemer mellem dem.«

I rettens afgørelse lyder det, at parret deler forældremyndigheden, men at 38-årige Kelly Clarkson vil være den primære forælder – simpelthen for at sikre stabilitet for børnene.

Således vil fireårige Remington Alexander og seksårige River Rose fremover få base hos deres mor i Los Angeles, hvor deres far kan besøge dem.

Brandon Blackstock planlægger at bosætte sig i Montana, hvor børnene vil opholde sig henover julen. Han får desuden lov til at facetime med sine børn på daglig basis.

Kelly Clarkson og Brandon Blackstock her fotograferet i janua 2013 – omtrent ni måneder senere blev de gift. Foto: POOL Vis mere Kelly Clarkson og Brandon Blackstock her fotograferet i janua 2013 – omtrent ni måneder senere blev de gift. Foto: POOL

Ved retten nåede parret desuden til enighed om, at de ikke må tale nedsættende om hinanden foran børnene. Så langt, så godt.

Men skilsmissen er altså langt fra et overstået kapitel i 'Stronger'-sangerindens liv. Ifølge People mener Brandon Blackstock nemlig, at han har krav på at få udbetalt 436.000 dollar fra hustruen – månedligt.

Det svarer til 2,7 millioner kroner – altså over 32 millioner kroner om året.

Ifølge mediet har Kelly Clarkson tilbudt at betale alle udgifter for børnene, men Brandon Blackstock mener angiveligt, at han månedligt bør få 301.000 dollar i ægtefællebidrag og yderligere 135.000 dollar i børnebidrag.

Parret fotograferet til Grammy Awards for et par år siden. Foto: JASON SZENES Vis mere Parret fotograferet til Grammy Awards for et par år siden. Foto: JASON SZENES

Dertil kommer, at den 43-årige mand, der arbejder som manager i musikindustrien – og i øvrigt i mange år var manager for Kelly Clarkson – angiveligt vil have betalt nogle af sine advokatregninger.

Dette, fordi det er ham, der skal køre den lange vej, når parret mødes ved retten i Los Angeles.

Ingen af parterne har for nuværende kommenteret mandagens afgørelse i retten eller de kommende retsmøder, men i september satte Kelly Clarkson et par ord på den opslidende proces.

»Jeg havde bestemt ikke set det komme, men det, jeg kæmper med, er hårdt. Det involverer mere end blot mit hjerte. Det involverer også en masse små hjerter,« sagde hun i 'The Kelly Clarkson Show' med henvisning til sine børn. Hun fortsatte:

»Vi ved, at det bedste, vi kan gøre, er at beskytte vores børn og deres små hjerter. Jeg er normalt meget åben, og jeg taler for det meste åbent om alt, men i dette tilfælde vil jeg kun fortælle lidt her og dér om, hvordan det berører mig personligt. Men jeg vil nok ikke fortælle for meget, fordi jeg er en bjørnemor, og mine børn kommer først.«