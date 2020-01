2019 har været et banebrydende år for den 19-årige artist Clara, der har slået igennem med blandt andet sangen 'Crazy'.

Og hun er blevet så kendt og populær i Danmark, at hun spillede til 'Sport 2019' lørdag aften i Herning. Det gjorde The Minds of 99 og Lukas Graham ligeledes.

Inden showet var hun forbi den røde løber, hvor hun fortalte B.T., at der kommer til at ske spændende ting i 2020:

»Der kommer et nyt album, haha. Ej, jeg ved ikke, om jeg må sige det, men nu gør jeg det alligevel. Der kommer et nyt album,« sagde hun grinende.

Den unge 'Crazy'-artist tilføjer, at det er lidt svært at forstå, at hun lørdag spillede til 'Sport 2019' på samme scene som The Minds of 99 og Lukas Graham:

»Det føles megagodt, men det er også lidt surrealistisk, og jeg er beæret over, at jeg kan få lov at stå ved siden af så dygtige artister.«

Clara fortæller sluttelig til B.T., at hun skal ud i Danmark og give en masse koncerter i 2020.

Den 19-årige musiker gav ingen oplysninger om, hvad det nye album kommer til at hedde.