Det er nok de færreste, der ønsker at se sexscener med sine svigerforældre, især hvis de er mellem ens kæreste og en anden fyr, men det er ikke desto mindre, hvad Claes bliver udsat for.

Allerede under ‘Ex on the Beach’ stod det klart, at Cecilie ikke ligefrem er den blufærdige type, og hendes forældre er da også stolte af deres datter, selvom hun arbejder som stripper og har haft sex på tv.

I den nye DPlay-serie ‘Ex on the Beach’ besøger Cecilies kæreste endda svigerforældrene, hvor de skal se ‘Ex on the Beach’ sammen alle fire.

Men der er visse scener i programmet, som Claes helst ikke vil se igen – og slet ikke sammen med svigerforældrene.

Han får dog ikke et valg, så han må sidde pænt i sofaen og se på, mens Cecilie har sex for rullende kameraer med Kasper.

Men det stopper slet ikke der. Efterfølgende sidder de ved spisebordet og vender stort og småt i bogstaveligste forstand faktisk, for her kommer de blandt andet ind på størrelsen af Claes’ penis, og hvor mange pinde Cecilie har sat sig på. Hvordan mon Claes reagerer på den bramfri tone hjemme hos svigerforældrene?

Se det sjove klip herunder, og se hele afsnittet på DPlay.

