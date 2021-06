I sin afgangsforestilling fra skuespillerskolen var Claes Bang iført intet andet end et par spejlrefleks-solbriller og en stor kniv, hvilket fik hans far til at udvandre – midt i forestillingen.

Skuespilleren er aldrig nærig med sig selv, når han optræder. I Netflix-serien 'Dracula' optog han en scene 'splitterbar', og uden at afsløre for meget vil man også kunne se ham afklædt i den kommende vikingefilm 'The Northman'.

Under researchen til sin seneste film opdagede han, at der måske er en mening med nøgenheden.

»Min instruktør sagde, at vikingerne brugte nøgenhed som intimidering af deres modstandere før en sværdkamp. Der er en sårbarhed i at være strippet for enhver form for beskyttelse, men der er også en power i at turde at stå dér,« siger han.

Selv mener Claes Bang, at han nu har udstået sin 'naked duty'. Til gengæld har han under pseudonymet 'This is not America' netop udgivet ep'en 'Late to the Party'. Det er nøgent og sårbart i en anden forstand.

»Jeg har selv skrevet både tekst og musik. Så det er langt tættere på mig, end når jeg spiller skuespil, hvor jeg er et instrument i andres hænder.«

»Musikken er en ventilering for mit 'daytime job'. For fuck, jeg kan blive træt af at blive kommanderet med: 'Tag det her på! Sig det her! Gå derover! Rid væk!',« siger han med tryk på hver enkelt kommando.

Numrene blev til sidste efterår, da Claes Bang sammen med Nicole Kidman, Bjørk, Alexander Skarsgård og resten af holdet på 'The Northman' var i Nordirland på optagelser, mens Belfast var i 'knaldhård corona-lockdown'.

Rundt om Claes Bang 54 år.

Gift med Lis Kasper Bang.

Skuespiller og musiker under kunstnernavnet 'This is not America'.

Har netop udgivet sin anden ep, 'Late to the Party'. Han har fået hjælp af Kasper Winding og Henrik Balling fra Gangway.

Har medvirket i tv-serier som 'Broen 2', 'Anna Pihl', 'Langt fra Las Vegas' og 'Rejseholdet'.

Spillede i 2017 hovedrollen i filmen 'The Square', der vandt De Gyldne Palmer i Cannes.

Har siden fået gang i en international karriere, hvor han senest har spillet med i Netflix-udgaven af 'Dracula', successerien 'The Affair', i thrilleren 'The Girl in the Spider's Web'. Optog i efteråret 2020 filmen 'The Northman' og er ved at begynde optagelser til et endnu hemmeligt projekt, der skal optages i Bristol.

For at undgå smitte blev skuespillerne bedt om at holde sig for sig selv. Så når Claes Bang ikke var på optagelse, sad han på sit hotelværelse med sin guitar og kiggede indad.

»Man møder sig selv, når man tvinges til at være så meget med sig selv, uden den distraktion, man får, når man er sammen med andre eller kan gå på arbejde,« siger han.

Det kom der syv numre ud af. Han kunne have skrevet dem til skrivebordsskuffen – og lige inden ep'en skulle udgives, havde han da også lyst til at lægge dem derned, 'af bare skræk for, at folk skulle synes, det er noget farligt pis'.

»Jeg har ikke lyst til at udsætte mig for tæsk og bank fra dem, der ikke gider høre på det. Men det ville være kujonagtigt, hvis jeg lod være med at udkomme, fordi jeg var bange for det,« siger han.

Anmelderne har kvitteret med alt fra to til fire en halv stjerne. Men det ved Claes Bang ikke. For 30 år som udøvende kunstner har lært ham aldrig at læse anmeldelser.

»Dårlige anmeldelser rammer mig som et godstog. Jeg tror ikke, mit filter er godt nok. Jeg bliver for ked af det, hvis folk synes, det er noget møg.«

Selv er han altid i tvivl om, om det er godt nok.

»Jeg er lavet af 99 procent bekymring og tvivl, en kvart procent lagkage og en sjat vand.«

Tidligere ville han gerne lægge tvivlen fra sig, men i dag har han accepteret den som en fast makker. Den hjælper ham til orientere sig grundigt, inden han tager en beslutning. Reglen er:

»Jeg skal huske at tvivle. Men når jeg har tvivlet, må jeg ikke tøve.«

Derfor var det ikke en mulighed at lade musikken ligge i skrivebordsskuffen, og derfor har han købt sig et sommerhus – det eneste gode, der er kommet ud af coronakrisen. Det kommer vi tilbage til.

»Corona har føltes som et kvælertag. Jeg har levet en total pensionisttilværelse sammen med min kone, bare 30 år for tidligt.«

Med udsigt til Søndermarken bor han sammen med sin kone, Lis Kasper Bang. De har arvet hendes barndomshjem, men efter Claes Bangs to bonusdøtre er flyttet hjemmefra, er de kun to tilbage i lejligheden på Frederiksberg.

Andre har tacklet coronanedlukningen meget bedre end ham, synes han.

»Jeg ville gerne have været overskudsagtig og kunnet sige: 'Det dealede jeg med på den bedste måde'. Men jeg har virkelig ikke været den bedste version af mig selv under det her,« siger han og krøller sine 194 centimeter sammen under sig. Benene skal op, så skal de ned og så op – igen.

Utålmodigheden sidder i kroppen med god grund. Efter han i 2017 spillede hovedrollen i 'The Square', der vandt De Gyldne Palmer i Cannes, blev der 'pludselig travlt i salgsafdelingen' i hans butik.

I 2017 modtog instruktør Ruben Østlund De Gyldne Palmer i Cannes for sin film 'The Square'. Her fejrer han prisen med Claes Bang. Foto Valery HACHE / AFP Foto: Valery HACHE

Filmen var en 'dåseåbner', der sikrede ham gode roller i udlandet. Senest hovedrollen i Netflix' 'Dracula', en rolle i successerien 'The Affair' og i filmen 'The Northman'.

»Det momentum skulle bare have en over nakken – og så var det da satans, at der lige skulle komme en pandemi og ødelægge det.«

Netop nu er han i Bristol for at optage BBC-serien 'The Offenders'. Det er første gang i et halvt år, han er på arbejde, for coronaen har kostet aftaler. Han missede et 'rigtigt sjovt job hos Marvel', fordi 'The Northman' blev forsinket, og en film, han i foråret skulle have optaget i Polen, blev udsat, da tredje coronabølge ramte.

»Pandemien har ryddet undermunden på mig, gjort mig i sindssyg dårligt humør og fodret min bekymring.«

Fem uger inde i nedlukningen sendte et vennepar salgsopstillingen på et sommerhus ved Arresø.

»Jeg forstod ikke hvorfor, for jeg har aldrig ønsket mig et sommerhus,« siger han med tryk på aldrig. Så dét var han ikke i tvivl om, at han ikke skulle.

Men sammen med sin kone kørte han op og kiggede på det:

»Vi skulle jo ikke en skid alligevel. Tre uger senere sad vi og grillede på terrassen.«

For det viste sig, at han VAR typen, der drømte om sommerhus, og siden har den indre handy- og havemand, han ikke anede, at han rummede, fået sig et liv.

»Det er helt crazy fedt og meget konkret at gå ud i drivhuset, hente fem tomater og lave en salat. Måske kan jeg også lære noget tålmodighed. Jeg har jo sået alt muligt og går der og tænker: 'Kom nu op!!!!'«

Han er vild med sit nye sted.

»Nu mangler der snart kun navneskiltet i træ på gavlen. Jeg forestiller mig, huset skal hedde 'Covids Minde' eller 'Covids Hvile'. Jeg er så færdig med corona.«