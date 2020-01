Rollen som Christian i 'The Square' fra 2017 åbnede mange døre for 52-årige Claes Bang.

Siden da har den danske skuespiller medvirket i den internationale tv-serie 'The Affair', og lige nu er han aktuel i BBC-serien 'Dracula'. Men alle opgaverne har kostet tid i Danmark.

Det fortæller skuespilleren, da B.T. spørger ham, hvordan de seneste år har været:

»De har været travle. Jeg har prøvet at udnytte alt den medvind, som 'The Square' gav mig. Jeg har været hjemme i tre måneder i løbet af de sidste to år.«

Claes Bang har haft travlt de seneste år, og han er lige nu aktuel i BBC-serien 'Dracula'. Foto: ETTORE FERRARI

Den 52-årige skuespiller tilføjer, at han har prøvet at udnytte medvinden ved at arbejde:

»Jeg skylder instruktøren fra 'The Square', Ruben Östlund, halvdelen af min karriere. Den rolle har åbnet så mange døre for mig, og jeg har derfor klemt alt, hvad jeg kunne, ind i kalenderen.«

Lige for tiden er Claes Bang dog hjemme i Danmark for at samle kræfter til en ny film, hvor optagelserne starter til marts:

»Jeg skulle have lavet en film i Frankrig i efteråret, men den faldt desværre til jorden. Derfor har jeg været hjemme den seneste tid, hvor jeg snart skal træne mig stærk til en ny rolle, som jeg skal indspille til marts,« siger han om rollen i den kommende film 'The Northman', hvor han skal spille over for blandt andre Nicole Kidman.

Danskeren kunne sagtens se sig selv i en dansk produktion, men der er en bestemt grund til, at vi for tiden ser ham i engelsksprogede film og serier:

»Ved du hvad? Der er sgu ikke så mange tilbud lige for tiden. Derfor er mine roller udenlandske, men jeg vil egentlig også gerne lave noget teater herhjemme.«

Generelt handler det ikke om universet eller sproget, hvis Claes Bang siger ja til en rolle. Det hele handler om idéen:

»Altså, min dør er næsten altid åben. Hvis idéen og rollen er fed, og jeg har tid, så vil jeg gerne være med. Men det er ligeledes vigtigt, at jeg kan se mig selv i rollen, og at jeg tror på projektet.«

Claes Bang får ikke ret mange tilbud fra Danmark. Foto: Louise Leth-Espensen

Lige nu er Claes Bang aktuel i BBC-serien 'Dracula', og det er en rolle, som han er meget stolt over:

»'The Square'-rollen er den rolle, som jeg er mest stolt af i min karriere, men 'Dracula' nærmer sig sgu. Den var virkelig, virkelig sjov og fed at lave. Kæmpe tak til skaberne bag den,« slutter skuespilleren overfor B.T.

'Dracula' er en lille serie på tre afsnit. Alle afsnit har en længde som en spillefilm, og de kan ses på Netflix i Danmark fra 4. januar.

52-årige Claes Bang har i Danmark medvirket i tv-serier som 'Broen 2', 'Anna Pihl', 'Langt fra Las Vegas' og 'Rejseholdet'.