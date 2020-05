Citybois har haft fart på, siden de for fem år siden blev skudt ud af 'X Factor' som to teenagekåde kanonkugler, der var klar til at stjæle rampelyset som Danmarks nye ungdomsidoler.

Når de i dag ser tilbage, er der et par ting, de gerne ville have gjort anderledes.

For det første fortryder duoens yngste – og tidligere langhårede – medlem, Thor Farlov, at han i 2018 lod sig kronrage.

»Jeg skulle aldrig have klippet mig skaldet. Det var alt for mærkeligt. Vi stod til at udgive vores sidste single, 'Helt fair', hos Sony Music, før vi skiftede til Universal, og så skulle der bare ske noget nyt. Der var jeg lige lidt for hurtig og rebelsk. Det var ikke så fedt at se sig selv,« griner han.

»Jeg var jo blevet sat i bås som ham den langhårede… Men altså, nu har jeg fået hår igen, og jeg tror ikke, jeg kommer til at køre det så langt igen.«

Thor Farlov tilføjer med et grin, at han også fortryder, at de ikke fik gjort deres telefonnumre hemmelige lidt hurtigere.

»Er du gal, mand, hvor har Anthon og jeg brugt meget tid på at blokere numre. Jeg ved ikke, hvordan folk har fået det. Oliver 'Topgunn' mener, at Anthon må have noget på sin telefon, som gør, at man hele tiden kan se, hvor han er.«

Anthon Edwards tilføjer:

»Der er stadig fans, der følger efter os. Søde fans, vil jeg lige understrege, men det er vildt, at de altid finder ud af, hvor vi er. For nylig skulle jeg klippes på Nørrebro. Så står de udenfor og venter. Hvordan vidste de det?«

På det mere seriøse plan ville de også gerne have udgivet sange på dansk fra starten af i stedet for at lægge ud på engelsk.

»Der er jo nogle af de første sange, som man i dag tænker nok ikke burde være udgivet, men det er jo også bare en del af ens udvikling. Selvom de måske ikke er så gode, så har de alligevel været med til at bringe os hen til, hvor vi er nu,« slutter Thor Farlov.

I den helt alvorlige ende blev Anthon Edwards en del af den store Umbrella-sag, hvor han blev idømt 20 dages betinget fængsel for som 15-årig at have delt en krænkende video af en jævnaldrende.

For at råde bod på det medvirkede han tidligere i år i en kampagne mod digitale krænkelser og har i dag lagt sagen bag sig.

Citybois er aktuelle med deres første fuldlængde-album på dansk, 'Bois Forever', der følger op på de seneste singler 'Sol over København', 'Ringer i morgen' og 'Mor', der alle er blandt de mest streamede numre i Danmark for tiden.