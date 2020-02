Et enkelt klik.

Mere skal der ikke til, før man risikerer at lave en ulovlig deling på internettet.

Det ved ingen bedre end Citybois-medlemmet Anthon Edwards Knudtzon, som sidste år var en del af 'Umbrellasagen'.

Nu er han en af hovedpersonerne i en ny kampagne mod digitale krænkelser. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Anton Edwards Knudtzon er den ene del af duoen bag succesen 'Citybois'. Foto: Simon Læssøe

Ligestillingsminister Mogens Jensen lancerede i mandags kampagnen 'Digitale krænkelser koster'.

En kampagne, som skal gøre det klart for unge, hvad der er ulovligt at foretage sig på nettet.

'Jeg vil gerne have endnu flere unge til at sige fra, når de møder digitale krænkelser, og når deres venner og bekendte udsættes for digitale overgreb,' siger ministeren i pressemeddelelsen.

En af hovedpersonerne i kampagnen er som nævnt den 21-årige Anthon Edwards Knudtzon fra duoen Citybois, som sidste år blev dømt for at have delt to videoer med børnepornografisk indhold.

'Det er sjældent, jeg er nervøs, men lige i dag er jeg halvnervøs.'

Sådan indleder Anthon Edwards Knudtzon kampagnevideoen.

'Jeg tænkte ikke over det dengang, men det burde jeg have gjort,' siger han i videoen som en henvisning til de to videoer, han delte, inden han fortsætter:

'Med et enkelt klik kan man ødelægge et andet menenskes liv,' konstaterer Anthon Edwards Knudtzon, mens han kigger ned i gulvet.

Her ses Anthon Edwards Knudtzon på scenen til Smukfest i 2016 med en begejstret fan i armene. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Popstjernen fortæller også, at det først gik op for ham, hvad han havde gjort, da han blev indkaldt til at vidne i sagen.

'I dag har jeg det dårligt med mig selv. Jeg har superdårlig samvittighed,' fortsætter han, inden han giver et råd til andre i samme situation.

'Man skal tænke, som var det en selv, der var i videoen, eller ens søster, kæreste eller bror - så ville man nok ikke dele videoen,' siger han.

Anthon Edwards Knudtzon blev sidste år en del af den meget omtalte 'Umbrella-sag', hvor der er over 1.000 sigtelser.

Sangeren blev efterfølgende idømt 20 dages betinget fængsel.

Da dommen blev gjort betinget, betød det, at sangeren ikke skulle afsone sin straf.

Dommen fik store karrieremæssige konsekvenser for popsangeren og hans makker, da TV 2 efterfølgende valgte at aflyse Citybois' optræden til det store 'Knæk Cancer'-show.

Du kan se videoen med Anton Edwards Knudtzon herunder.