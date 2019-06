Duoen Citybois, kendt fra X Factor, er flyttet sammen i København.

Det sker på baggrundf af, at Anton Edwards er gået fra sin kæreste.

»Thor var helt oppe at køre. Han har jo været single, lige siden han blev født. Han var sådan: 'Nu har jeg fået Anthon igen',« siger Anthon Edwards til DR.

De to friske fyre optrådte på weekendens Jelling Festival i stedet for Hugo Helmig.

Her kunne de afsløre, at de nu deler leljlighe i den danske hovedstad.

»Vi hygger os. Vi havde det sådan, da vi flyttede sammen, at enten kommer det her til at gå fuldstændig galt, og vi splitter op og bliver røvuvenner – eller også kommer det til at gå godt. Vi har ikke haft nogen store skænderier endnu,« siger Edwards.

Den anden del af duoen Thor Farlov fortæller, at oplevelsen foreløbigt har gjort, at de nu er endnu tættere end før.

Citybois har til gengæld store planer for sommeren. De er taget til Los Angeles, hvor de skal lave musik. Derudover skal de også turnere i Danmark, hvor de blandt andet optræder på Langelandsfestival og Smukfest.