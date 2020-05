Cirkusrevyen 2020 er aflyst. Holdet for 2021 var allerede sat, og derfor er Mille Lehfeldt og Carsten Svendsen nu kommet i overskud.

De to skuespillere skulle i år have haft deres debut på Danmarks mest legendariske revyscene, men nu kan de tidligst vende tilbage i 2022, da næste sæsons pladser er optaget af Merete Mærkedahl, Niels Ellegaard, Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard, Niels Olsen og altså Ulf Pilgaard, der får lov at udskyde sin store afskeds-turné.

»Det er så trist på flere planer, men der er jo desværre ikke noget at gøre ved det,« fortæller Mille Lehfeldt til B.T. oven på den endelige aflysning mandag formiddag.

Siden coronakrisens udbrud har årets Cirkusrevy været i fare. I første omgang udskød man forestillingerne til efteråret, men ifølge Cirkusrevyen har man nu måttet kaste håndklædet i ringen på grund af en lokal kommunekonflikt om tilladelse til at have åbent uden for sæsonen samt Kulturministeriets aktuelle retningslinjer for, hvor mange mennesker der må være samlet på ét sted.

Håber du, at Mille Lehfeldt og Carsten Svendsen vender tilbage i Cirkusrevyen i 2022?

»Jeg tror, vi alle sammen har haft svært ved at se, at det skulle kunne lade sig gøre at gennemføre, så på den måde kommer aflysningen ikke som et chok,« fortæller Mille Lehfeldt.

»Vi havde nogle lettere komiske Zoom-møder i starten, hvor vi jo ikke kunne være samlet. Det var svært at læse tekster sammen på den måde, så vi nåede ikke så langt, før vi i stedet bare ventede på, om vi kunne komme i gang. Al humor begyndte også stille og roligt at forlade kroppen. Det hele var jo corona, og det er jo ikke skidesjovt, så det var en mærkelig amputeret fornemmelse i lang tid,« tilføjer den 40-årige skuespiller, der blandt andet tidligere har haft hovedrollen i DR's søndagsserie 'Lykke'.

Mille Lehfeldt havde ryddet kalenderen for at kunne bruge sommerhalvåret i Cirkusrevyen, og derfor ved hun ikke, hvad hun skal nu.

Hun er en del af satiregruppen Platt-Form, der også består af skuespillerne Laus Høybye og Jacob Fauerby. Mille Lehfeldt fortæller, at de har gang i nye ting, men at det ligesom med alt andet lige nu står hen i det uvisse.

Mille Lehfeldt. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Mille Lehfeldt. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Jacob Fauerby var jo med – og vandt – 'Vild med dans' sidste år. Skal du ikke bare være med i år, nu hvor du har tid?

»Haha, uha...Tjo..corona-formen har det jo ikke for godt. Jeg synes næsten, at Jacob skal have lov at have sejren. Det vil næsten være tarveligt, hvis jeg skulle ind og tage hans shine.«

Carsten Svendsen, der blandt andet har haft stor succes i flere musicals, er meget naturligt også ærgerlig over i denne omgang ikke at få sin debut i Cirkusrevyen,

Hans kalender er også pludselig tom resten af året, og han venter nu på at finde ud af, hvad regeringens hjælpepakker indeholder, så han ved, hvordan han selv står rent økonomisk.

Carsten Svendsen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Carsten Svendsen. Foto: Linda Kastrup

»Lige p.t. ved jeg kun, at der ikke bliver nogen cirkusrevy, og så må vi se på, hvordan det hele ellers kommer til at spænde af. Jeg tager det roligt og en dag af gangen,« fortæller han.

Han tilføjer:

»Det var jo noget, jeg havde set frem til i et stykke tid, så det er jo virkelig ærgerlig, at det ikke bliver til noget. Jeg ser fremad og regner med, at der kommer nye smukke eventyr.«

Alle, der har købt billet til Cirkusrevyen 2020, har automatisk fået den flyttet til næste år. Man kan også vælge at få billetten refunderet, oplyser Cirkusrevyen.