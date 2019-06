»Vi har sammensat et fantastisk hold af både erfarne og helt nye kræfter i Cirkusrevyen,« siger Lisbet Dahl i en meddelelse på Cirkusrevyen.dk.

Men det var egentlig slet ikke meningen, at det nye hold skulle afsløres allerede mandag.

Ved en fejl har Cirkusrevyen afsløret holdet i en pressemeddelse, som dog nu igen er fjernet. Det sker, efter B.T. ringer til Cirkusrevyen og beder dem om at kommentere lækket af det nye hold, som officielt bliver præsenteret tirsdag.

Cirkusrevyen har ingen kommentarer til den lækkede pressemeddelelse.

Niels Ellegaard vender tilbage til revyen, ifølge en lækket pressepressemeddelelse Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Niels Ellegaard vender tilbage til revyen, ifølge en lækket pressepressemeddelelse Foto: Thomas Lekfeldt

Af pressemeddelelsen, som B.T. er i besiddelse af, fremgår det, at Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard i 2020 får selskab af to nye debutanter, nemlig skuespillerne Mille Lehfeldt og Carsten Svendsen.

»Jeg glæder mig til at byde Mille og Carsten velkommen i Cirkusrevy-familien, og så er det dejligt at få Niels tilbage. De kommer alle til at give en masse ny energi og kreativitet på scenen i en forrygende afslutningssæson for Ulf,« siger Lisbet Dahl på hjemmesiden.

Også Niels Ellegaard er med i 2020.

I 2020 runder Ulf Pilgaard sin 40. optræden, og det bliver samtidig hans afsked. Ulf Pilgaard fortæller, at det bliver et vemodigt farvel.

Mille Lehfeldt debuterer ifølge en lækket pressemeddelelse Foto: Louise Leth-Espensen Vis mere Mille Lehfeldt debuterer ifølge en lækket pressemeddelelse Foto: Louise Leth-Espensen

»I 2020 runder jeg 40 sæsoner i Cirkusrevyen, og så bliver jeg 80 år. Det synes jeg er nogle pæne tal at slutte på,« siger han.

»Jeg føler, jeg kan være mig selv bekendt ved at stoppe i tide. Jeg kommer dog til at savne fællesskabet og det intense forløb, der er i arbejdet med Cirkusrevyen, men jeg glæder mig til at skulle se revyen nede fra salen fremover,« siger Ulf Pilgaard.

Cirkusrevyen finder som altid sted i TELTET.

Cirkusrevyen 2019 er lige nu i fuld sving sammen med Lise Baastrup, Henrik Lykkegaard og Karsten Jansfort, der bliver erstattet i 2020.