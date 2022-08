Lyt til artiklen

'Jeg synes, det var oplagt at lave lidt fis med det,' lyder det fra Cirkusrevyen-stjerne Merete Mærkedahl.

Ligesom mange andre danskere faldt hun i weekenden over en video på Instagram, hvor statsminister Mette Frederiksen og Kandis-Johnny synger det gamle Kim Larsen-hit 'Tarzan Mama Mia'.

Merete Mærkedahl har som bekendt ad flere omgange parodieret Mette Frederiksen – hvilket hun også gør i årets udgave af Cirkusrveyen.

Da hendes kollega Henrik Lykkegaard i år også laver en parodi på Kandis-Johnny, var de hurtige til at gribe muligheden og lavede lørdag en video, hvor de – klædt ud som Mette Frederiksen og Kandis-Johnny – står backstage og øver teksten til 'Tarzan Mama Mia'.

'En uredigeret version af Mette Frederiksens øvesession med den tålmodige Johnny fra Kandis,' skriver Merete Mærkedahl til videoen, der i kommentarfeltet bliver rost af skuespillerkollegaer som Paprika Steen og Johanne Louise Schmidt, der fremhæver, hvor godt hun ligner statsministeren.

Merete Mærkedahl forklarer selv mandag i en sms til B.T., at videoen blev optaget i pausen under en af weekendens Cirkusrevy-forestillinger:

»Jeg så tilfældigvis den originale video på hendes (Mette Frederiksen, red.) Instagram, og eftersom vi begge har karakterer præsenteret i revyen, synes jeg, det var oplagt at lave lidt fis med. Henrik Lykkegaard var med på ideen, og så optog vi videoen i pausen på forestillingen.«

»Både Johnny Hansen og Mette Frederiksen har meldt positivt tilbage på videoen, og indtil videre har næsten 50.000 set videoen på min side. Det er vist rekord.«

Statsminister Mette Frederiksen erklærede allerede i februar sin kærlighed til dansktop-bandet, da hun i et Instagram-opslag roste dokumentarfilmen 'Kandis for livet', hvor man blandt andet følger en lang række af Kandis' fans.

Da Kandis fredag aften spillede på Svendborgsund Dansktopfestival i Svendborg, valgte Mette Frederiksen at kigge forbi og bad ifølge et opslag på Kandis' Instagram-side om at få lov at møde Kandis.

'Det blev til en lille snak backstage og også lidt fællessang på scenen,' skriver Kandis, mens Mette Frederiksen på sin Instagram-side skriver:

Statsminister Mette Frederiksen til Copenhagen Pride 2022. Foto: Keld Navntoft Vis mere Statsminister Mette Frederiksen til Copenhagen Pride 2022. Foto: Keld Navntoft

'Fantastisk glæde og fest i Svendborg. Rørende at mærke den store kærlighed til Dansktoppen. Folkefest og tekster, der betyder meget for mange mennesker. For mig en aften der tog en uventet drejning. Tak til Kandis for en uforglemmelig aften.'

Mette Frederiksen har efterfølgende selv delt Merete Mærkedahl og Henrik Lykkegaards parodi i en Instagram-story, hvor hun har indsat en 'grine'-smiley.

Efter sit Kandis-show fortsatte Mette Frederiksen lørdag tilbage i København, hvor hun deltog i årets Copenhagen Pride-parade.