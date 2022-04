Lisbet Dahl har fået corona, og derfor udskyder man premieren på årets Cirkusrevy.

Cirkusrevyen 2022, der er Lisbet Dahls store finalesæson, skulle have haft premiere den 12. maj, men er på grund af hendes sygdom nu blevet udskudt til den 23. maj - med en forpremiere den 20. maj.

»Jeg har, som alle vores gæster, glædet mig helt enormt til at se årets Cirkusrevy, men coronavirus lever stadig blandt os, og for Lisbet er det desværre ikke en let omgang at komme igennem. For at give Lisbet tid til at komme sig, så hun sammen med holdet kan gøre revyen færdig, er vi beklageligvis nødt til at udskyde sæsonstarten,« siger Cirkusrevyens direktør Torben Pedersen i en pressemeddelelse.

Cirkusrevyen oplyser videre i pressemeddelelsen, at alle med billet til de forestillinger, der bliver berørt af udskydelsen, får direkte besked.

Åets revy-hold. Foto: Pressefoto Vis mere Åets revy-hold. Foto: Pressefoto

»Det kommer desværre til at skuffe en hel masse mennesker, at premieren nu bliver forsinket, og det er jeg rigtig ked af, især efter de turbulente år, vi har været igennem, siden pandemien startede. Jeg vil for alt i verden sikre, at alle vores medvirkende og holdet bag scenen sammen kan få lavet Cirkusrevyen 2022 klar på en god og ordentlig måde, hvor vi passer på hinanden, og så glæder jeg mig til at se vores fantastiske gæster i teltet lidt senere i maj,« lyder det videre fra direktør Torben Pedersen

Lisbet Dahl skulle være i bedring, men er lige nu sygemeldt fra prøverne i teltet, mens hun kommer sig.

Den nye premieredato betyder, at spilleperioden foreløbigt forlænges til og med den 21. august.