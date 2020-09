Der er snart ikke mere at rutte med på kistebunden i sanger Christophers virksomhed.

To år med underskud har nemlig tærret på formuen i Christopher Music ApS, og egenkapitalen ligger nu på beskedne 43.082 kroner.

Samtidig er der gæld i virksomheden for 623.890 kroner, viser det senest offentliggjorte årsregnskab.

Virksomheden er altså langt fra en succesfuld én af slagsen, og med røde tal på bundlinjen igen i 2019 er sangeren da heller ikke begejstret.

»Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende,« lyder det således.

I 2019 endte årets resultat efter skat på minus 353.256 – og for andet år i træk måtte man altså notere et underskud. Endda et underskud, der var langt højere end året forinden.

For selvom tallene også var røde i 2018-regnskabet, var underskuddet væsentligt mindre. Minus 30.764 kroner, lød det på dengang.

Og det tærer altså på virksomheden, der ellers kom nogenlunde fra start.

Virksomheden blev oprettet i 2014 og kunne fremvise overskud allerede samme år. 146.418 stod der med grønne tal i regnskabet.

Året efter steg det til 573.930 kroner, hvorefter det så gik lidt ned ad bakke igen. I 2016 lå årsresultatet på 91.948 kroner og i 2017 på 190.105 kroner.

Virksomhedens formål er 'produktion og udgivelse af musik, herunder sceneoptræden samt anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed'.

Derfor kan det også meget vel tænkes, at denne, som så ofte beskrevet i forbindelse med andre regnskaber, i år bliver påvirket af coronapandemien.

Dette står dog ikke bemærket i ledelsesberetningen.

Underskud til trods er der intet, der tyder på, at den populære 'Told you so'-sanger mangler penge.

I 2017 købte han og hustru Cecilie Haugaard en overdådig lejlighed på Christianshavn i København til 11,9 millioner kroner.

To år senere fejrede parret dets kærlighed under et kæmpe bryllup Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje i Nordsjælland.