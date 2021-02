For omkring en uge siden blev Christopher og hans hustru Cecilie Haugaard forældre til en lille pige.

Nu viser Cecilie Haugaard det nye familiemedlem rigtigt frem på Instagram.

‘Smaskkys er de bedste kys’, skriver Cecilie Haugaard til et sort-hvidt billede, hvor hun kysser sin datter.

Billedet har hun lagt op på sin instagramprofil, hvor hun på kun syv timer har fået over 40.000 likes. Blandt andre har Remees kæreste Mathilde Goehler kommenteret billedet:

'Så lille og fin. Tillykke med jeres engel,' skriver hun.

Og også Lukas Grahams kæreste Rillo Schwartz er blandt de, der er begejstrede for det nye billede. Hun nøjes dog med at lave smileys og hjerter.

Det var i onsdags, at Christopher og Cecilie breakede nyheden om, at de var blevet forældre. Det skete, da de begge skrev på Instagram.

'Mine piger. Absolut en kraftpræstation fra den sejeste kvinde, jeg kender. Hvem styrer verden?' skrev Christopher til et billede af mor og datter, hvor man dog kunne se knap så meget af den lille nyfødte som på det nye billede.

Parret skrev ikke direkte, hvilken dato deres datter blev født, men Cecilie Haugaard skrev i sit første opslag om datteren, at den 20. februar 2021 nu er 'hendes yndlingsdag', hvilket antyder, at det formentlig er der, at datteren blev født.

Christopher har tidligere udtrykt sin bekymring for at skulle påtage sig den vigtige forældre-rolle.

Og den bekymring har Cecilie Haugaard også fortalt om i podcasten 'Anden til venstre'.

Selvom hun stoler på, at både hun selv og Christopher vil vokse med opgaven som forældre, så har Cecilie Haugaard alligevel en lille frygt, fordi Christopher er en »drengerøv«.

»Han er ikke ligefrem den huslige type eller vanvittig praktisk. Han glemmer ting og er god til at rode. Ting, som ikke gør så meget i det liv, vi lever nu,« sagde hun og fortsatte:

»Jeg er ikke perfektionist, men jeg er stadig en kvinde, der vil have, det spiller, så jeg håber, han tager ansvaret til sig og begynder at se de ting lige så meget, som jeg gør.«

Indtil videre ser det dog ud til, at parret klarer deres nye rolle ganske fint. I hvert fald ser der ud til at være masser af kærlighed på både billeder og i kommentarerne.