Det er ikke altid lige nemt at være tv-stjerne.

Det måtte popsangeren Christopher sande, da han forleden skulle medvirke i optagelserne til programmet 'Natholdet'.

Her kom han nemlig en smule galt afsted under et sammenstød med en vildkat.

Det fortæller Lars Juel Sørensen, som er indehaver af Barresøgaard i Allerød, hvor programmet blev filmet. Det skriver sn.dk.

»En af vores katte rev Christopher en ordentlig én over næsen, så sminkeholdet måtte komme farende for at redde skaderne. Hele filmholdet flækkede sammen af grin,« fortæller Lars Juel Sørensen til lokalmediet.

Lars Juel Sørensen fortæller endvidere, at han på forhånd ikke var bekendt med, at 'Natholdet'-mandskabet og Christopher skulle lave reelle optagelser på gården.

Han troede blot, at de skulle forbi for at tage et par billeder, men pludselig dukkede der 'to filmhold, et helt orkester og sågar linedansere fra Frederikssund' op, fortæller han og påpeger, at alle medvirkende blev coronatestet.

Det er dog ikke første gang, at Barresøgaard er en del af større tv-produktioner.

Gården er -–ifølge sn.dk – tidligere blev brugt til blandt andet tv-serierne 'Lille Nørd' og 'Ørnen'.

Programmet, som Christopher medvirkede i, var i øvrigt det sidste af slagsen i denne 'Natholdet'-sæson.

Det blev sendt på TV 2 onsdag aften, men kan stadig findes via streaming på TV 2 Play.