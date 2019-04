Den danske popstjerne Christopher løber en risiko, når han i disse dage reklamerer for den kinesiske tech-gigant Huawei.

»Samarbejdet kan have en negativ effekt på Christopher, fordi Huawei i øjeblikket opfattes ret negativt hos mange forbrugere,« siger brandingekspert Morten Saxnæs.

Brandingeksperten fortæller til DR, at den negative opfattelse hos brugerne skyldes alvorlige anklager mod Huawei.

Australien, USA og Canada har blacklistet firmaet, fordi man frygter, at den kinesiske regering vil udnytte Huaweis netværk til spionage.

I Danmark har TDC droppet Huawei som udbyder af det landsdækkende 5G telenetværk af frygt for virksomhedens tilknytning til den kinesiske regering.

Frygten gik på, at den kinesiske regering kunne få fat i følsomme data fra danske borgere.

Det skete blandt andet på baggrund af, at USA i 2018 lagde voldsomt pres på sine allierede for ikke at købe Huawei-produktier til kritisk it-infrastruktur.

Selv fortæller den 27-årige hovedperson, at han udelukkende repræsenterer Huaweis mobiltelefon.

Han ønsker ikke at kommentere på selve virksomheden.

»Der er altid en risiko, når man indgår partnerskaber - der kan opstå ting, man ikke har kunnet forudse eller forvente. Og den risiko går jo begge veje. Jeg kunne få dårlig omtale, som så ville reflektere dårligt på mine samarbejdspartnere,« siger han.

Christopher lægger vægt på, at han har et godt samarbejde med Huawei og han står inde for fimaet.

Selv har Huawei benægtet at have nogen speciel tilknytning til den kinesiske regering.